El pronóstico para Mendoza anticipó la continuidad del calor y la amenaza de tormentas con granizo

Máxima: 31°C | Mínima: 13°C

lluvias mendoza La semana pasada hubo tormentas en el Gran Mendoza y se repiten esta semana. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Calor y tormentas, el pronóstico para el fin de semana

Para este viernes se prevé un día con nubosidad variable y tormentas aisladas, sin grandes cambios en la temperatura. No se descarta la posibilidad de granizo durante algunos pasajes de inestabilidad. En cordillera continuarán las nevadas.

Máxima: 31°C | Mínima: 16°C

Sábado 15 de noviembre de 2025

El fin de semana comenzará parcialmente nublado, con poco cambio térmico y condiciones inestables en la mañana. Los vientos leves del noreste marcarán el resto del día.

Máxima: 32°C | Mínima: 16°C