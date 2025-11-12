El pronóstico del tiempo para este jueves y la continuidad del fin de semana indicó que se presentará cálido con temperaturas que rondarán los 30° y con la posibilidad de tormentas con granizo y nevadas en alta montaña. Habrá inestabilidad, tanto el sábado, como el domingo.
El pronóstico para Mendoza anticipó la continuidad del calor y la amenaza de tormentas con granizo
Para este jueves se registrará una máxima de 31°C con la posibilidad de tormentas aisladas hacia la noche
Jueves 13 de noviembre de 2025
La jornada se presentará con poca nubosidad y un ascenso de la temperatura, acompañada por vientos leves del noreste. Hacia la noche podrían registrarse tormentas aisladas, mientras que en zona cordillerana se esperan nevadas.
Máxima: 31°C | Mínima: 13°C
Calor y tormentas, el pronóstico para el fin de semana
Para este viernes se prevé un día con nubosidad variable y tormentas aisladas, sin grandes cambios en la temperatura. No se descarta la posibilidad de granizo durante algunos pasajes de inestabilidad. En cordillera continuarán las nevadas.
Máxima: 31°C | Mínima: 16°C
Sábado 15 de noviembre de 2025
El fin de semana comenzará parcialmente nublado, con poco cambio térmico y condiciones inestables en la mañana. Los vientos leves del noreste marcarán el resto del día.
Máxima: 32°C | Mínima: 16°C