Siguen las lluvias en Mendoza: qué día se esperan tormentas con granizo

Granizo en Mendoza

La Dirección de Contingencias Climáticas compartió el pronóstico semanal de la provincia de Mendoza. Este martes se espera nubosidad variable con tormentas aisladas, vientos moderados del sudeste, poco cambio de la temperatura, zonda en precordillera y Malargüe. Mejorando por la tarde. Poco nuboso en cordillera.

El miércoles 12 de noviembre se pronostica una nubosidad en disminución con ascenso de la temperatura, vientos leves del este. Buenas condiciones meteorológicas. Poco nuboso en cordillera.