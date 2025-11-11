Siguen las lluvias en Mendoza: qué día se esperan tormentas con granizo

Fuertes tormentas han llegado a la Argentina todas estas semanas. La dirección de Contingencias Climáticas compartió el pronóstico de Mendoza y un día de ellos se esperan fuertes tormentas con granizo en la provincia. A continuación te contaremos como irán evolucionando los días y las medidas que debes tomar.
Granizo en Mendoza
La Dirección de Contingencias Climáticas compartió el pronóstico semanal de la provincia de Mendoza. Este martes se espera nubosidad variable con tormentas aisladas, vientos moderados del sudeste, poco cambio de la temperatura, zonda en precordillera y Malargüe. Mejorando por la tarde. Poco nuboso en cordillera.
El miércoles 12 de noviembre se pronostica una nubosidad en disminución con ascenso de la temperatura, vientos leves del este. Buenas condiciones meteorológicas. Poco nuboso en cordillera.
Para el jueves 13, el tiempo evoluciona a poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Se esperan tormentas aisladas en la noche y nevadas en cordillera.
Finalmente, el viernes llega una nubosidad variable con tormentas aisladas y poco cambio de la temperatura. Tormentas con granizo y siguen las nevadas en cordillera.
Recomendaciones
El Servicio Meteorológico Nacional comparte las medidas que se deben tomar para cuidarse de las fuertes tormentas
- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
- Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.
- Si estás viajando, quedate en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.
- Evitá circular por calles inundadas o afectadas. Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico.
- En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.