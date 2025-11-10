Eruca Sativa sacudió el Nido en un recital a puro rock en Mendoza

Eruca no pisaba la provincia desde 2023, cuando tocaron en el Teatro Plaza de Godoy Cruz con "Dopelganga", el disco que les valió un premio Gardel. El público mendocino dejó claro que dos años es demasiado tiempo y que acá tienen "aguante".

Luisina "Lula" Bertoldi (guitarra y voz -¡y qué voz!), Brenda Martín (bajo y coros) y Gabriel Pedernera (batería y coros) no solo desplegaron su material reciente, sino que repasaron una carrera que ya lleva 18 años desde aquella primera presentación en vivo en Córdoba, en 2007.