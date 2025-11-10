Inicio Sociedad Mendoza
Eruca Sativa sacudió el Nido en un recital a puro rock en Mendoza

El power trío cordobés volvió a Mendoza tras dos años y llenó Nido Club (ex N8) con un show que repasó 18 años de carrera y la presentación de su último disco

Pablo Abihaggle
Pablo Abihaggle
Lula Bertoldi, voz de Eruca Sativa, el domingo en Nido Club.

@nina_nadalin

El power trío cordobés, Eruca Sativa, tocó en Nido (ex N8) el domingo y presentó en Mendoza su último disco "A tres días de la tierra". La noche comenzó con la teloneada de los mendocinos de Barbazul, la banda que lidera Ricardo Dimaría y que desde los '90 no para de crecer.

Eruca no pisaba la provincia desde 2023, cuando tocaron en el Teatro Plaza de Godoy Cruz con "Dopelganga", el disco que les valió un premio Gardel. El público mendocino dejó claro que dos años es demasiado tiempo y que acá tienen "aguante".

Luisina "Lula" Bertoldi (guitarra y voz -¡y qué voz!), Brenda Martín (bajo y coros) y Gabriel Pedernera (batería y coros) no solo desplegaron su material reciente, sino que repasaron una carrera que ya lleva 18 años desde aquella primera presentación en vivo en Córdoba, en 2007.

El recital duró casi dos horas sin tener en cuenta la hora que tocó Barbazul. Poco más se le podía pedir a la banda después de tocar 24 canciones. La sensación que quedó en el público era extasiante, Lula brilló como la espectacular guitarrista que es, Pedernera demostró una vez más por qué es uno de los bateristas más sólidos de la escena y Brenda Martín regaló ese sonido de bajo que no acompaña, protagoniza y define el sonido de Eruca Sativa.

Lista completa de Eruca Sativa en Mendoza

01. ESO NO ES AMOR

02. NO PASARAN

03. LIO

04. NO PISES LAS FLORES

05. VOLARTE

06. CHACARERA DEL PRIMER DIA

07. CONTRA NOSOTRXS

08. QUE HAY EN VOS

09. CANCIóN URGENTE

10. PIEDRA

11. AQUÍ Y AHORA

12. BAJENSE DEL BARCO

13. LUZ VERDE

14. NINA

15. RE INTRO > FUERA O MÁS ALLÁ

16. ABREPUERTAS

17. SOROJCHI

18. PARA QUE SIGAMOS SIENDO

19. CREO

20. AMOR AUSENTE

21. SOLA EN LOS BARES

22. MAGOO

23. INERCIA > QUELOQUEPASA

