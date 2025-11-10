Eruca Sativa sacudió el Nido en un recital a puro rock en Mendoza

El power trío cordobés, Eruca Sativa, tocó en Nido (ex N8) el domingo y presentó en Mendoza su último disco "A tres días de la tierra". La noche comenzó con la teloneada de los mendocinos de Barbazul, la banda que lidera Ricardo Dimaría y que desde los '90 no para de crecer.
Eruca no pisaba la provincia desde 2023, cuando tocaron en el Teatro Plaza de Godoy Cruz con "Dopelganga", el disco que les valió un premio Gardel. El público mendocino dejó claro que dos años es demasiado tiempo y que acá tienen "aguante".
Luisina "Lula" Bertoldi (guitarra y voz -¡y qué voz!), Brenda Martín (bajo y coros) y Gabriel Pedernera (batería y coros) no solo desplegaron su material reciente, sino que repasaron una carrera que ya lleva 18 años desde aquella primera presentación en vivo en Córdoba, en 2007.
El recital duró casi dos horas sin tener en cuenta la hora que tocó Barbazul. Poco más se le podía pedir a la banda después de tocar 24 canciones. La sensación que quedó en el público era extasiante, Lula brilló como la espectacular guitarrista que es, Pedernera demostró una vez más por qué es uno de los bateristas más sólidos de la escena y Brenda Martín regaló ese sonido de bajo que no acompaña, protagoniza y define el sonido de Eruca Sativa.
Lista completa de Eruca Sativa en Mendoza
01. ESO NO ES AMOR
02. NO PASARAN
03. LIO
04. NO PISES LAS FLORES
05. VOLARTE
06. CHACARERA DEL PRIMER DIA
07. CONTRA NOSOTRXS
08. QUE HAY EN VOS
09. CANCIóN URGENTE
10. PIEDRA
11. AQUÍ Y AHORA
12. BAJENSE DEL BARCO
13. LUZ VERDE
14. NINA
15. RE INTRO > FUERA O MÁS ALLÁ
16. ABREPUERTAS
17. SOROJCHI
18. PARA QUE SIGAMOS SIENDO
19. CREO
20. AMOR AUSENTE
21. SOLA EN LOS BARES
22. MAGOO
23. INERCIA > QUELOQUEPASA