Mendoza ya recibió 27 de las 39 unidades del Metrotranvía del acuerdo con una empresa de EE.UU.

Las duplas son trasladadas desde Norteamérica a través de un proceso logístico complejo. Cada unidad es desensamblada en su ciudad de origen y transportada por vía terrestre hasta Houston, Texas. Desde allí, emprende el trayecto por mar durante aproximadamente un mes hasta el Puerto de Zárate, en la provincia de Buenos Aires. Una vez en Argentina, las unidades son cargadas en camiones que las trasladan por vía terrestre hasta Mendoza.

Al llegar a la provincia, las duplas ingresan a un proceso de ensamblaje final, que incluye controles mecánicos y electrónicos exhaustivos. Una vez que se verifican y ajustan los sistemas técnicos, se retira el ploteo estético del interior y exterior de cada unidad, y se las adapta a la identidad visual local mediante la instalación de cartelería correspondiente.