Mendoza ya recibió 27 de las 39 unidades del Metrotranvía del acuerdo con una empresa de EE.UU.

El Gobierno informó este lunes que Mendoza ya recibió 27 de las 39 unidades estipuladas para el Metrotranvía en el convenio firmado entre la Sociedad de Transporte Mendoza y Metropolitan Transit System de San Diego, Estados Unidos.
Las unidades son trasladadas de San Diego a Texas por vía terrestre. Desde allí llegan por mar a Buenos Aires y luego a Mendoza nuevamente por tierra
Las duplas son trasladadas desde Norteamérica a través de un proceso logístico complejo. Cada unidad es desensamblada en su ciudad de origen y transportada por vía terrestre hasta Houston, Texas. Desde allí, emprende el trayecto por mar durante aproximadamente un mes hasta el Puerto de Zárate, en la provincia de Buenos Aires. Una vez en Argentina, las unidades son cargadas en camiones que las trasladan por vía terrestre hasta Mendoza.
Al llegar a la provincia, las duplas ingresan a un proceso de ensamblaje final, que incluye controles mecánicos y electrónicos exhaustivos. Una vez que se verifican y ajustan los sistemas técnicos, se retira el ploteo estético del interior y exterior de cada unidad, y se las adapta a la identidad visual local mediante la instalación de cartelería correspondiente.
La donación de las 39 unidades para el Metrotranvía
Desde el Gobierno explicaron que el acuerdo fecha de marzo de 2022 cuando, a través del decreto 192/2022, la Provincia aceptó “la donación de 39 carros de riel largo (LRV) Siemens SD100 de 1995 usados" conforme al certificado de donación suscripto por Metropolitan Transit System. El primero de estos envíos ocurrió en mayo de 2022.
"Con cada nueva incorporación, el Metrotranvía se consolida como un eje estratégico de movilidad urbana, lo que reafirma el compromiso de la Provincia con un transporte público actual y eficiente", explicaron desde el Ejecutivo.