El Presupuesto 2026 incluye pedido de financiamiento para obras como el Metrotranvía y el Tren del Este

natalio mema presupuesto 2026 legislatura Sigue el paso de ministros por la Legislatura para la presentación del Presupuesto 2026.

El Metrotranvía y el Tren de Cercanías del Este son dos de los proyectos centrales, en los que Natalio Mema hizo foco durante su presentación.

Presupuesto para la Modernización del Estado

Uno de los ejes del plan de gestión del Ministerio de Gobierno tiene que ver con la Modernización del Estado.

El ministro mencionó: “Tenemos la aplicación MxM – Mendoza x Mi - con más de 150.000 usuarios identificados, tiene un millón y medio de visitas y de trámites realizados por mes, lo vamos a seguir ampliando”, dijo, a lo que añadió que Mendoza sigue siendo la única provincia del país donde “si nosotros ahora hacemos una sociedad anónima por acciones simplificadas, ya mañana puede operar, queda inscripta y publicada en el Boletín Oficial”, ahorrando tiempo y costos.

También, dijo Mema, los trámites del Registro Civil “prácticamente se pueden realizar sin tasas y online”, salvo la renovación y emisión de documentos.

Ayudas sociales en el Presupuesto 2026

El segundo eje sobre el que hizo foco el ministro Natalio Mema fue el de Desarrollo Comunitario, con programas de inclusión y apoyo a organizaciones sociales y entidades de bien público.

Mema indicó que se reparten “más de 50.000 raciones de comida por mes y con una redirección de contingencia que está encima de cada una de las situaciones justamente de contingencia que suceden o por algún problema climático o por algún problema específico de cada uno de los habitantes”.

garrafas.jpg Parte del Presupuesto 2026 del Ministerio de Gobierno va a parar a ayudas sociales.

En ese sentido, agregó que “hemos tenido más de 420.000 garrafas con subsidio desde la provincia, pero todo eso ya lo tenemos digitalizado y tenemos la información y la trazabilidad desde que compramos hasta que lo vendemos y sabemos cuál es el impacto que tiene”,

“Lo estamos empezando a trabajar con los municipios también y con la Nación para ampliar el impacto y para tener mucha transparencia en la entrega de este tipo de ayuda social”, acotó el ministro de Gobierno.

Metrotranvía y Tren de Cercanías del Este: las obras del Presupuesto 2026

Buena parte del presupuesto del Ministerio de Gobierno lo acapara Infraestructura y Transporte. El ministro Natalio Mema hizo especial foco en la ampliación del Metrotranvía y la puesta en marcha del Tren de Cercanías del Este, que conectará Junín con Maipú, beneficiando a más de 350 mil habitantes.

Para el Tren de Cercanía, la pauta de gastos incluye un pedido de endeudamiento de unos $100.000 millones.

Según dijo Mema, se trata de una obra “muy linda para pedir financiamiento, porque generalmente los organismos que tienen el perfil de prestar para las obras, estas son las obras que eligen”.

En tanto, para el Metrotranvía, se solicitan $140.000 millones: “Cuando vinimos en el 2022 para el presupuesto de 2023, veníamos con el monto en dólares del total de la obra, nos pidieron que sean pesos y año a año lo hemos cumplido, hemos venido a rendir cuentas, estamos por encima de la curva de inversión y hemos agregado en este presupuesto para el año siguiente la renovación de las vías y el sistema eléctrico de las dos primeras etapas que empezaron en el 2010” más “la finalización de la etapa 3 y 4”.

Metrotranvía.jpg La obra de ampliación del Metrotranvía continúa en el Presupuesto 2026.

5 inversiones destacadas por Natalio Mema en el Presupuesto 2026