China revoluciona la industria marítima con el primer barco en completar el viaje por la “autopista polar”

El barco Istanbul Bridge partió desde un puerto del noreste de China y llegó a Europa del Norte en aproximadamente 20 días, un récord si se compara con los 40 a 50 días que demanda la tradicional ruta por el canal de Suez. Este buque atravesó las aguas del océano Ártico, aprovechando las condiciones climáticas favorables del verano boreal y el derretimiento estacional del hielo, que permite un paso relativamente seguro con el apoyo de rompehielos rusos y tecnología satelital avanzada.

Como fue el trayecto de este barco de China

Durante la travesía, se monitorearon de cerca las condiciones meteorológicas, las corrientes y los bloques de hielo, demostrando la viabilidad comercial de esta ruta que, hasta hace pocos años, era considerada intransitable.

Entre lo más destacado de esta nueva “ruta polar” se encuentran:

Su eficiencia energética, al reducir significativamente el consumo de combustible.

La disminución de las emisiones contaminantes, contribuyendo a un transporte más sostenible.

La menor exposición a zonas de conflicto, al evitar el congestionado y geopolíticamente tenso canal de Suez.

Aunque el viaje ya se realizó, la ruta aún está en fase inicial y no se trata aún de un servicio totalmente “regular” para todo el año

China, siempre estratégica en su visión de expansión global, ve en esta nueva ruta no solo un atajo comercial, sino también una oportunidad para fortalecer su iniciativa de la “Franja y la Ruta Polar”, una extensión de su ambicioso proyecto de conectividad internacional.