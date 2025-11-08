Con una construcción que se alza más de 300 metros que se integra como una pieza clave de su infraestructura hidroeléctrica, China reafirma que apuesta por infraestructuras de gran escala para dominar el escenario energético global.

Jinping-I (1)

China se despide del sol y el viento con una construcción que alcanza la altura de la Torre Eiffel

La construcción Jinping-I comenzó en el año 2005 y se inauguró entre 2013 y 2014. La presa de arco doble se ubica en la cuenca del río Yalong, en la provincia de Sichuan. Su infraestructura aprovecha la caída de agua y la altitud para generar energía de base que no depende exclusivamente del sol o del viento.