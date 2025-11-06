Cayó la venta de insumos para la construcción respecto del último mes

Este jueves se conocieron los números del Indicador Construya que sigue la evolución del sector de la construcción. Los primeros datos son que la venta de insumos aumentó en octubre 10,1% con relación al mismo mes del año pasado, pero cayó 2,2% frente a septiembre. De esta forma, el acumulado de enero-octubre de 2025 cerró 7,2% por encima del mismo período del año anterior.

"El escenario de elevada volatilidad financiera que atravesamos en los últimos cuatro meses afectó la dinámica sectorial de la construcción, consolidando el estancamiento de los despachos al mercado interno”, señaló el informe.