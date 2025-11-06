La estadística sobre la venta de insumos para la construcción dejó un resultado agridulce en el mes de octubre. Es que si bien aumentó respecto el mismo período del año pasado, registró una baja mensual.
Cayó la venta de insumos para la construcción respecto del último mes
Más allá del número negativo mensual sobre la construcción, el porcentaje aumentó poco más del 10% respecto de octubre de 2024
Este jueves se conocieron los números del Indicador Construya que sigue la evolución del sector de la construcción. Los primeros datos son que la venta de insumos aumentó en octubre 10,1% con relación al mismo mes del año pasado, pero cayó 2,2% frente a septiembre. De esta forma, el acumulado de enero-octubre de 2025 cerró 7,2% por encima del mismo período del año anterior.
"El escenario de elevada volatilidad financiera que atravesamos en los últimos cuatro meses afectó la dinámica sectorial de la construcción, consolidando el estancamiento de los despachos al mercado interno”, señaló el informe.
Añadió que “hacia adelante confiamos en que el horizonte de planeamiento se vaya despejando, disminuyendo la percepción de riesgo y, en consecuencia, el costo del dinero, todo lo cual potenciaría la inversión inmobiliaria y en construcción”.
El índice mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los siguientes productos para la construcción que fabrican las empresas líderes que conforman el Grupo Construya.
Estos insumos de construcción son: ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, calderas y sistemas hogareños y centrales de calefacción, grifería y sistemas para conducción de agua y gas, pisos, revestimientos cerámicos y materiales eléctricos y electrónicos.
Con información de Noticias Argentinas