El país en medio del desierto que posee una de bases militares más poderosas de Estados Unidos

Desde entonces, Al Udeid se ha convertido en el epicentro de las operaciones aéreas de Estados Unidos y sus aliados en regiones como Irak, Siria, Afganistán y el Golfo Pérsico. La magnitud de la base militar contrasta con el tamaño del país que la alberga. En un territorio donde viven alrededor de 3 millones de personas (de las cuales solo el 10 % son ciudadanos qataríes), Al Udeid alberga a más de 10.000 militares estadounidenses y de la coalición internacional.

La base militar de Estados Unidos que es clave para medio oriente

La presencia estadounidense en Qatar no solo tiene fines militares, sino también diplomáticos. El país ha sabido aprovechar su alianza con Washington para reforzar su seguridad y su peso internacional, en una región marcada por tensiones con Irán y conflictos entre países vecinos. A su vez, Estados Unidos encuentra en Qatar un aliado confiable y con los recursos necesarios para sostener una infraestructura militar de primer nivel.

El complejo incluye pistas de más de 4.000 metros, hangares para bombarderos estratégicos, centros de comando y modernas instalaciones logísticas. Además, cuenta con viviendas, gimnasios, restaurantes, tiendas y servicios que le dan la apariencia de una pequeña ciudad autosuficiente en medio del desierto.

La base de Al Udeid representa el delicado equilibrio del poder en Medio Oriente: un pequeño país rico en gas natural que ofrece estabilidad y cooperación a una superpotencia global. Desde allí se coordinan misiones, vuelos de reconocimiento y operaciones conjuntas que afectan directamente la seguridad mundial.