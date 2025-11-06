Cuándo llega Independiente Rivadavia a Mendoza con la Copa Argentina y cómo serán los festejos en el Gargantini

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina por primera vez en su historia tras vencer 5-3 en penales a Argentinos Juniors, luego de igualar 2-2 en el tiempo regular, en un partido llevado a cabo en el estadio Juan Domingo Perón de Córdoba.

De esta manera, consiguió un hito que quedará para siempre en la vitrina de la institución y lograron el broche de oro en un torneo que solamente contaba con siete ganadores hasta el triunfo de este miércoles.

Cuándo vuelve a jugar Independiente Rivadavia

La Lepra podrá celebrar con su gente el próximo lunes a las 21.15 cuando enfrente a Central Córdoba por la fecha 15 del Torneo Clausura.

Será el primer partido como campeón de la Copa Argentina, contra el campeón anterior y en la última presentación del año en condición de local.