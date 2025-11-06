Cuándo llega Independiente Rivadavia a Mendoza con la Copa Argentina y cómo serán los festejos en el Gargantini

La delegación de Independiente Rivadavia, con la Copa Argentina, llegará a Mendoza este jueves, vía aérea, para continuar con los festejos que comenzaron en la noche del miércoles en Córdoba.
Luego de conquistar la Copa Argentina al vencer a Argentinos Juniors en Córdoba, la fiesta leprosa continuará este jueves en el Gargantini.
La delegación de Independiente Rivadavia, con la Copa Argentina, llegará a Mendoza este jueves, vía aérea, para continuar con los festejos que comenzaron en la noche del miércoles en Córdoba.
El plantel de la Lepra estará llegando cerca de las 11 al aeropuerto Francisco Gabrielli y está prevista una caravana que culminará en el estadio Bautista Gargantini, tal como ocurrió hace poco más de dos años cuando se logró el ansiado ascenso.
Se estima que unos 10.000 hinchas viajaron a Córdoba para asistir a la final, pero muchos más celebraron en las calles de Mendoza y este jueves tendrán la posibilidad de festejar junto a los campeones.
Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina por primera vez en su historia tras vencer 5-3 en penales a Argentinos Juniors, luego de igualar 2-2 en el tiempo regular, en un partido llevado a cabo en el estadio Juan Domingo Perón de Córdoba.
De esta manera, consiguió un hito que quedará para siempre en la vitrina de la institución y lograron el broche de oro en un torneo que solamente contaba con siete ganadores hasta el triunfo de este miércoles.
La Lepra podrá celebrar con su gente el próximo lunes a las 21.15 cuando enfrente a Central Córdoba por la fecha 15 del Torneo Clausura.
Será el primer partido como campeón de la Copa Argentina, contra el campeón anterior y en la última presentación del año en condición de local.