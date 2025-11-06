Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Copa Argentina

Matías Fernández hizo un golazo para que Independiente Rivadavia gane la Copa Argentina

Aún jugando con un hombre de menos, Independiente Rivadavia aumentó la ventaja en Córdoba con un golazo de Matías Fernández, una de las figuras de la final.

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Matías Fernández aumentó la ventaja en alta Córdoba. Foto: Nicolás Ríos / Diario UNO.

Matías Fernández aumentó la ventaja en alta Córdoba. Foto: Nicolás Ríos / Diario UNO.

Independiente Rivadavia le ganó por penales a Argentinos Juniors en un partido histórico y Matías Fernández fue uno de los protagonistas con un golazo.

futbol-copa argentina-final-independiente rivadavia-matias fernandez-sebastian villa
El baile de Fern&aacute;ndez y Villa quedar&aacute; en el recuerdo de los hinchas de Independiente Rivadavia.

El baile de Fernández y Villa quedará en el recuerdo de los hinchas de Independiente Rivadavia.

En el Estadio Monumental Presidente Perón, cancha de Instituto de Córdoba, el conjunto de Alfredo Berti se coronó campeón de la Copa Argentina y pese a estar en ese momento con un hombre de menos por la expulsión de Maximiliano Amarfil, la Lepra logró aumentar la ventaja con un golazo de Fernández, quien luego fue remplazado y terminó festejando con su familia.

Embed - Matías Fernández autor de un gol en la final de la Copa Argentina

VIDEO: el golazo de Matías Fernández en la final de la Copa Argentina

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1986249088925376542&partner=&hide_thread=false

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas