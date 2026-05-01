Franco Colapinto hizo una gran clasificación para la carrera Sprint del GP de Miami de Fórmula 1

Colapinto quedó en el octavo lugar de la clasificación de la carrera Sprint del GP de Miami

Tras clasificar a la SQ3 con un 1:29.040, con la que el argentino superó el tercer corte por segunda vez desde su llegada a la F1, un 1:29.320 dejó al piloto nacio en Pilar en la octava colocación, por delante del Red Bull de Hadjar y con 154 milésimas de ventaja frente a Gasly.

El británico de McLaren Lando Norris se quedó con la pole, con un 1:27.869, y será acompañado en las primeras posiciones de largada de la sprint del sábado, que comenzará a las 13 (hora de Argentina), por el Mercedes de Kimi Antonelli, en segunda posición, y su compañero Oscar Piastri.

Franco Colapinto brilló en la clasificación sprint de Miami, Cumplió con un Road Show en el que recibió el aliento de todo un país, y tras un mes de parate en la Fórmula 1, se destacó.

En la clasificación ninguno de los pilotos tuvo mayores problemas, más allá de una salida de pista del Aston Martin de Lance Stroll en los primeros minutos de la primera tanda.

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En los primeros puestos, la ventaja fue principalmente de McLaren. Aunque los Ferrari estuvieron cerca de la punta en las dos primeras rondas, principalmente con el monegasco Charles Leclerc, el inglés Lando Norris fue el único en superar la barrera del minuto y 28 segundos y marcó la pole con un 1:27.869.

Así, el campeón defensor de la máxima categoría de automovilismo a nivel mundial ratifica su buen rendimiento en Miami: ganó la carrera sprint en 2024 y consiguió lo mismo en la carrera larga del año pasado.