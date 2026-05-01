Tomás Clavijo, el arquero mendocino que juega en Perú y sueña con ir a la Premier League

"Estoy desde hace tres meses acá, es mi primera experiencia en el exterior. Empecé a jugar en Chacras cuando tenía seis años, después pasé por Gimnasia y Esgrima, de ahí me fui a Talleres de Córdoba donde estuve dos años. Volví a Mendoza, estuve un año en Deportivo Maipú y un año en Gutiérrez.

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-¿Cómo es el club donde jugás?

-En el club me recibieron de primera. Estoy viviendo en Miraflores, que por lo que conocí acá en Lima es lo más lindo, es una zona retranquila, hermosa, hay muchos turistas, hay lugares para conocer, hay un shopping acá a tres cuadras.

Nosotros entrenamos por la mañana en una cancha sintética, en la tarde voy por mi cuenta al gimnasio para complementar lo que hago en el club. Estoy viviendo en el departamento que me da el club con otro chico, que es argentino también, por ahí es mejor estar con alguien acompañado.

tomas-clavijo3 Tomás posa con su bonita familia.

-¿Recordás el día en que te probaste en un club?

-Yo iba al colegio, mis amigos jugaban todos al fútbol, así que ellos me insistieron, me dijeron 'vení a jugar con nosotros', empecé a los 6 años y a los 8 empecé a atajar, era una edad para ir definiendo las posiciones, me acuerdo que empecé a jugar en la Liga Mendocina, me probaron por mi altura, me gustó mucho y a partir de ahí no dejé nunca el arco.

-¿Qué sueños tenés en el fútbol?

-Este año concreté uno de los sueños más grandes que tenía, que era jugar en el exterior, me gustaría vivir del fútbol, hacer lo que me gusta, poder mantener a mi familia. Otro de los sueños que tengo es jugar en Europa.

-¿Te gusta algún club?

-Me gusta mucho la Premier League, cualquier equipo de Inglaterra es lo mejor que hay en la actualidad para poder estar.

tomas-clavijo4 Clavijo está de novio con Luna.

-¿Tenés algún modelo en tu puesto?

-El primer arquero que vi que me encantó fue Buffón, veía los partidos y todo. Hoy hay muy buenos arqueros en la elite, me gusta mucho Neuer, me gusta el Dibu (Martínez) obviamente, que produjo una revolución.

-Tuviste la posibilidad de estar en el banco de suplentes de Gimnasia y Esgrima porque había compañeros contagiados con COVID...

-Eso fue en la post-pandemia, cuando volvía el fútbol de a poco, yo todavía no entrenaba con el plantel de primera, pero un día me llamaron en la tarde y me dijeron: 'jugamos en la noche pero están los dos arqueros contagiados', así que debutaba al tercer arquero y necesitaban otro para ir al banco, así que me llamaron el mismo día, fui derecho al estadio, estaba re nervioso obviamente porque era mi primera experiencia en un plantel de primera.

tomas-clavijo2 Clavijo jugó el Federal A para Gutiérrez Sport Club.

-¿Recordás a algunos compañeros del Lobo de esa época?

-De esa época Diego Mondino es el que queda, había muchos jugadores que estaban en la Primera Nacional que fueron creciendo y se fueron del club.

-¿Sos hincha de algún club de Mendoza?

-De Mendoza no soy de ningún club, soy hincha de River.

-¿Hay algún arquero que te guste?

-Siempre me gustó Barovero, que en River hizo muchísimo y se hizo muy querido por los hinchas y Armani, que es un animal.

-¿Y Beltrán?

-Sí, me gusta mucho, es chico pero tiene una gran personalidad, porque para estar ahí hay que tener mucha cabeza más que nada, es lo que mejor que tiene.

-¿Cómo está el Cantolao?

-Van recién cuatro fechas, empatamos el primer partido, ganamos el segundo y perdimos los ultimos dos, que fue con los equipos que están más arriba. Es un torneo muy parejo, me sorprendió el nivel que hay, que es muy similar al nivel que hay en segunda división en Argentina.

-¿Cómo está integrada tu familia?

-Está integrada por mis papás, Martín y Mariela, mis hermanos Pedro y Lucía. Así que les mando un saludo a ellos.

-¿Qué pensás del clásico entre Independiente Rivadavia que se jugó en Primera después de 44 años? ¿Qué pensás del fútbol de Mendoza?

-No pude ver el clásico porque estábamos jugando acá, después vi el resumen y fue un partidazo, creo que el fútbol mendocino ha crecido un montón, me gusta ver muchos equipos peleando en Primera, cuando yo estaba en inferiores no pasaba eso. Siempre hubo buenos jugadores y es bueno que se empiece a ver eso.

Otros datos de Tomás Clavijo