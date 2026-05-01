Los hinchas de Independiente Rivadavia, agradecidos con el club y enojados con el Gobierno

Agustín Vila: "Tenemos la obligación y el deber de defender a los socios"

En Radio La Red, Agustín Vila se refirió a la decisión de los dirigentes de la Lepra e indicó: "Tenemos la obligación y el deber de defender a los que son son socios de nuestro club y ayer nos encontramos con un estado en el que el trapito cobra más caro que una multa y los socios tuvieron que irse a estacionar al Parque, en un lugar en el que no molestaban a nadie y la verdad es que sí, los vamos a defender".

Embed Agustín Vila , Dirigente de Independiente Rivadavia, pasó por #Toti910 con @totipasman , y dejó en claro la postura de la lepra mendocina luego de que varios simpatizantes que habían estacionado en Parque General San Martín fueron sorprendidos con multas de tránsito. pic.twitter.com/bN0OCnYSIQ — Radio La Red - AM 910 (@radiolared) May 1, 2026

"Vamos a hacer lo necesario para los que pagan mes a mes sus cuotas en el club. Es una injusticia y a veces sentimos que la política no se lleva bien con el fútbol y con Independiente Rivadavia", agregó el dirigente.

Enojo e indignación con el Gobierno de Mendoza por las multas masivas a los hinchas

El enojo y la indignación con el Gobierno de Mendoza también se hizo sentir en el termómetro de las redes sociales: "Tránsito de Mendoza robándole hasta a los mendocinos. No le alcanza con los turistas", "Es una forrada lo que les hicieron desde el Gobierno" y "Son radicales muchachos.. ¿qué podemos esperar de ellos?".

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"La policía hizo multas x todos lados hoy", destacaron algunos que hasta compartieron los partes policiales que encontraron en sus autos después del partido.

Las redes sociales arden tras las multas a los hinchas de Independiente Rivadavia

"En Independiente Rivadavia la fiesta es completa y a nuestra gente la cuidamos" fue el título que encabezó el comunicado oficial donde invitan a los socios a acercarse al club para hacerle frente a las multas realizadas por el Gobierno de Mendoza en las inmediaciones del Estadio Malvinas Argentinas.

Esto despertó una catarata de comentarios en las redes sociales donde los hinchas se manifestaron agradecidos con la dirigencia azul y muchos destacaron la decisión tomada por la Comisión Directiva que encabeza Daniel Vila.

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"Tienen los vuelos y las entradas baratas, están primeros, salieron campeones de la Copa Argentina, están primeros en Libertadores y encima se portan con los socios, que club del remil carajo, los banco a muerte" y "Es así como se gestiona un club, la prioridad siempre tienen que ser los socios", expresaron algunos de los comentarios tras la publicación que hizo Independiente Rivadavia respondiendo a la medida que afectó a los hinchas.

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"Se merecen el momento por el que están pasando, tipazos", La Lepra mendocina ya hizo más que el 99% de clubes argentinos, lo futbolístico es lo de menos" y "Cuando los clubes los manejan gente que sabe y que quiere al club pasan cosas como estas. Se organiza el club, se llega a un equilibrio en las finanzas, se traen buenos refuerzos, buenos dts, se ganan partidos y títulos", fueron otras de las reacciones.