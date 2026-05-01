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Polémica tras el operativo de tránsito

Los hinchas de Independiente Rivadavia, agradecidos con el club y enojados con el Gobierno

La fiesta que se vivió dentro del Estadio Malvinas Argentinas con la goleada de Independiente Rivadavia no se replicó afuera donde se vivió un calvario

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Los hinchas de Independiente Rivadavia se encontraron con multas en sus vehículos.

Los hinchas de Independiente Rivadavia se encontraron con multas en sus vehículos.

Independiente Rivadavia sigue haciendo historia dentro de la cancha y fuera de ella la que dio la nota otra vez fue la dirigencia azul por su reacción ante las multas masivas que se le aplicaron a los hinchas y la repercusión que se generó en las redes sociales.

El histórico triunfo por la Copa Libertadores frente al Deportivo La Guaira se vio opacado por el accionar del Ministerio de Seguridad Vial, pero el club salió a defender a su gente y eso despertó elogios de propios y extraños.

Multa
La multa que el Gobierno de Mendoza le realizó a un hincha de Independiente Rivadavia.

La multa que el Gobierno de Mendoza le realizó a un hincha de Independiente Rivadavia.

Agustín Vila: "Tenemos la obligación y el deber de defender a los socios"

En Radio La Red, Agustín Vila se refirió a la decisión de los dirigentes de la Lepra e indicó: "Tenemos la obligación y el deber de defender a los que son son socios de nuestro club y ayer nos encontramos con un estado en el que el trapito cobra más caro que una multa y los socios tuvieron que irse a estacionar al Parque, en un lugar en el que no molestaban a nadie y la verdad es que sí, los vamos a defender".

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"Vamos a hacer lo necesario para los que pagan mes a mes sus cuotas en el club. Es una injusticia y a veces sentimos que la política no se lleva bien con el fútbol y con Independiente Rivadavia", agregó el dirigente.

Enojo e indignación con el Gobierno de Mendoza por las multas masivas a los hinchas

El enojo y la indignación con el Gobierno de Mendoza también se hizo sentir en el termómetro de las redes sociales: "Tránsito de Mendoza robándole hasta a los mendocinos. No le alcanza con los turistas", "Es una forrada lo que les hicieron desde el Gobierno" y "Son radicales muchachos.. ¿qué podemos esperar de ellos?".

multas lepra 1

"La policía hizo multas x todos lados hoy", destacaron algunos que hasta compartieron los partes policiales que encontraron en sus autos después del partido.

Las redes sociales arden tras las multas a los hinchas de Independiente Rivadavia

"En Independiente Rivadavia la fiesta es completa y a nuestra gente la cuidamos" fue el título que encabezó el comunicado oficial donde invitan a los socios a acercarse al club para hacerle frente a las multas realizadas por el Gobierno de Mendoza en las inmediaciones del Estadio Malvinas Argentinas.

Esto despertó una catarata de comentarios en las redes sociales donde los hinchas se manifestaron agradecidos con la dirigencia azul y muchos destacaron la decisión tomada por la Comisión Directiva que encabeza Daniel Vila.

lepra multas

"Tienen los vuelos y las entradas baratas, están primeros, salieron campeones de la Copa Argentina, están primeros en Libertadores y encima se portan con los socios, que club del remil carajo, los banco a muerte" y "Es así como se gestiona un club, la prioridad siempre tienen que ser los socios", expresaron algunos de los comentarios tras la publicación que hizo Independiente Rivadavia respondiendo a la medida que afectó a los hinchas.

multas lepra 2

"Se merecen el momento por el que están pasando, tipazos", La Lepra mendocina ya hizo más que el 99% de clubes argentinos, lo futbolístico es lo de menos" y "Cuando los clubes los manejan gente que sabe y que quiere al club pasan cosas como estas. Se organiza el club, se llega a un equilibrio en las finanzas, se traen buenos refuerzos, buenos dts, se ganan partidos y títulos", fueron otras de las reacciones.

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