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Independiente Rivadavia en la cima de América: los dos equipos con puntaje ideal en la Copa Libertadores

Independiente Rivadavia es uno de los dos equipos que tienen puntaje ideal tras cumplirse la 3ra. fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
La Lepra es el equipo del momento en el continente.

La Lepra es el equipo del momento en el continente.

Foto: Axel Lloret/UNO

En su primera participación histórica, Independiente Rivadavia es uno de los dos equipos que mantienen el puntaje ideal tras cumplirse la 3ra. fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

La Lepra y el poderoso Corinthians de Brasil son los únicos que han ganado sus 3 partidos en la máxima competencia continental a nivel de clubes ya que mientras los azules golearon 4 a 1 a Deportivo La Guaira de Venezuela, el conjunto paulista hizo lo propio con Peñarol de Uruguay por 2 a 0.

independiente la guaira 9
Independiente Rivadavia sigue sumando y se ilusiona en la Copa Libertadores 2026.

Independiente Rivadavia sigue sumando y se ilusiona en la Copa Libertadores 2026.

Comparando las campañas de ambos equipos hay que decir que Independiente Rivadavia tiene más goles a favor (7 contra 6) el equipo brasileño mantiene su arco invicto en la competencia.

Por supuesto ambos lideran sus respectivos grupos y encabezan el lote de invictos que tiene la Copa Libertadores 2026 en el que figuran Flamengo, Palmeiras, Rosario Central e Independiente del Valle.

La Lepra y los demás equipos argentinos en la Copa Libertadores 2026

En estas primeras 3 fechas de la Copa Libertadores 2026 Independiente Rivadavia es el mejor equipo argentino y junto a Rosario Central son los únicos que lideran sus respectivos grupos.

Boca, Estudiantes, Lanús y Platense están segundos y por ahora en zona de clasificación a octavos de final.

Las posiciones de la Copa Libertadores 2026

  • Grupo A: Flamengo 7; Estudiantes 5; DIM 4 y Cusco 0
  • Grupo B: Nacional, Coquimbo Unido, Universitario de Perú y Tolima 4.
  • Grupo C: Independiente Rivadavia 9; Bolívar 4; La Guaira 2 y Fluminense 1.
  • Grupo D: Universidad Católica, Boca y Cruzeiro 6; y Barcelona 0.
  • Grupo E: Corinthians 9; Platense 6; Peñarol e Independiente Santa Fe 1.
  • Grupo F: Sporting Cristal 6; Palmeiras 5; Cerro Porteño 4 y Junior 1.
  • Grupo G: Liga de Quito, Lanús y Mirassol 6 y Always Ready 0.
  • Grupo H: Rosario Central e Independiente del Valle 7; Universidad Central 3 y Libertad 0

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