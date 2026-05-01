Independiente Rivadavia en la cima de América: los dos equipos con puntaje ideal en la Copa Libertadores

Comparando las campañas de ambos equipos hay que decir que Independiente Rivadavia tiene más goles a favor (7 contra 6) el equipo brasileño mantiene su arco invicto en la competencia.

Por supuesto ambos lideran sus respectivos grupos y encabezan el lote de invictos que tiene la Copa Libertadores 2026 en el que figuran Flamengo, Palmeiras, Rosario Central e Independiente del Valle.

La Lepra y los demás equipos argentinos en la Copa Libertadores 2026

En estas primeras 3 fechas de la Copa Libertadores 2026 Independiente Rivadavia es el mejor equipo argentino y junto a Rosario Central son los únicos que lideran sus respectivos grupos.

Boca, Estudiantes, Lanús y Platense están segundos y por ahora en zona de clasificación a octavos de final.

Las posiciones de la Copa Libertadores 2026