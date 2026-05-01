Acertijo viral: ¿qué es lo que cortás y te hace llorar aunque esté muerto?

A diferencia de los problemas tradicionales como los matemáticos, los acertijos de lógica suelen basarse en la observación y sobre todo en el uso del sentido común. El objetivo no siempre es calcular, sino interpretar correctamente la pregunta y pensar fuera de lo habitual. Muchas veces la mente busca respuestas complicadas, cuando en realidad la solución está en algo cotidiano. ¿Estás listo/a para desafiarte y lograr responder uno de nivel medio?

El mejor de los acertijos para pensar: ¿qué es lo que cortás y te hace llorar aunque esté muerto?

Los acertijos como este son ideal cuando uno tiene que hacer correr el tiempo. Entretienen y también son una de las mejores formas de estimular el cerebro. Este tipo de juegos son muy recomendados, sobre todo en adultos mayores porque mejoran la memoria, la concentración y la capacidad que tenemos de razonamiento. Además, resolverlos genera una sensación de satisfacción que motiva a seguir intentando nuevos desafíos.

hombre llorando en la cocina por una cebolla La respuesta del acertijo se encuentra en esta imagen.

En esta ocasión, el desafío plantea una clara contradicción. A primera vista puede parecer un enigma complejo, pero en realidad la respuesta está más cerca de lo que muchos imaginan, solo es cuestión de usar el sentido común y la lógica. Si te animas, tómate un tiempo para pensar, si no, te damos una pista: el crimen se cometió en la cocina.

Respuesta del acertijo

Si después de pensar unos minutos todavía no encontraste la respuesta, llegó el momento de revelarla. La solución del acertijo es: una cebolla.

Si lo lograste, ¡felicitaciones, lo lograste! En caso de que no, tranquilo/a. Con práctica, razonamiento y un poco más de tiempo podrás ir resolviendo este tipo de acertijos.