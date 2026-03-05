Acertijo de lógica: antes de que el Everest fuera descubierto, ¿cuál era la montaña más alta del mundo?

Cuando leemos la consigna, nuestro cerebro automáticamente interpreta que, si el Monte Everest no había sido descubierto oficialmente, entonces no podía ser considerado el más alto. Pero la realidad física no depende del conocimiento humano.

La montaña ya estaba allí, con sus 8.848,86 metros sobre el nivel del mar, mucho antes de que fuera medida y cartografiada por la ciencia moderna en el siglo XIX. Ubicado en la cordillera del Himalaya entre Nepal y China, fue identificado como la cumbre más alta en 1852 por el matemático y topógrafo indio Radhanath Sikdar, durante el Gran Estudio Trigonométrico de la India.

persona mirando la montaña Respuesta del acertijo.

Pero antes de ese reconocimiento oficial, la montaña ya era la más alta del planeta. El hecho de que no estuviera “descubierta” por Occidente no cambiaba su altura real.

¿Cuál es la respuesta correcta?

La respuesta es simple y brillante a la vez: ¡El mismísimo Everest! Era la montaña más alta del mundo incluso antes de ser descubierta. La única diferencia es que todavía no lo sabíamos.

Es por ello que los acertijos visuales y de lógica se comparten masivamente porque generan debate y obligan a detenernos unos segundos. En una era de respuestas rápidas, este tipo de preguntas nos recuerda que no todo es tan obvio como parece. Además, este desafío en particular pone en evidencia cómo nuestra mente tiende a complicar lo simple. A veces, la respuesta correcta es la más evidente, pero también la más difícil de aceptar.