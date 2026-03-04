Acertijo de lógica: ¿cuántos cigarrillos puede armar un hombre con 25 colillas?

Este tipo de desafíos estimulan el razonamiento deductivo, la creatividad y la capacidad de encontrar soluciones alternativas. Muchas veces, la clave está en considerar qué sucede con los “restos” o con lo que aparentemente ya no sirve.

En este caso, hay un detalle que cambia todo. El truco no está en la división inicial, sino en lo que sucede después. Con 25 colillas, el hombre puede fabricar cinco cigarrillos. Hasta ahí, todo parece claro. Pero el enigma no termina cuando los arma.

La clave está en pensar qué pasa una vez que los fuma. Cada cigarrillo consumido vuelve a dejar una colilla. Es decir, después de fumar los cinco cigarrillos que hizo, vuelve a tener cinco nuevas colillas en su poder.

colilla de cigarrillo La respuesta del acertijo no es 5, sino el que le sigue.

La respuesta del acertijo

Con esas cinco colillas adicionales, puede armar un cigarro más. Por lo tanto, la respuesta correcta es 6 cigarrillos: primero hace 5 con las 25 colillas, los fuma, obtiene 5 nuevas colillas y con ellas fabrica uno más.

Este acertijo de lógica demuestra que, muchas veces, la respuesta correcta no está en el cálculo inicial, sino en animarse a pensar un paso más allá. Así que, si buscan formas creativas de pasar su tiempo libre, entretener su mente o simplemente mantenerse ocupados, este tipo de desafíos mentales son ideales para la ocasión.