Quién tiene colillas de cigarrillo en casa, tiene un tesoro para sus plantas: por qué y para qué sirve

colillas de cigarillo (2) Gran parte de la población argentina se considera fumadora activa, y al menos la mitad, tira las colillas de cigarrillo en la calle

¿Por qué las colillas de cigarrillo son un tesoro para las plantas?

La nicotina es un alcaloide que, aunque perjudicial para la salud humana, resulta letal para muchas plagas que atacan las plantas. Su acción neurotóxica provoca la muerte de insectos como pulgones, cochinillas, orugas, ácaros y mosca blanca.

Lo cierto es que este truco es de antaño, pues se remonta a décadas atrás, cuando los agricultores y jardineros no contaban con pesticidas químicos.

Pero hoy, en tiempos donde la sustentabilidad es clave y el aumento en el consumo de tabaco crece considerablemente, esta técnica recupera protagonismo como una manera inteligente de dar un segundo uso a un residuo muy contaminante y proteger las plantas de forma natural.

Esto funciona porque a diferencia de algunos químicos industriales, la nicotina se degrada rápidamente al entrar en contacto con el aire y la luz solar, lo que reduce el impacto ambiental.

colillas de cigarillo para las plantas Si tienes colillas de cigarrillo en el cenicero de casa, o ves en la calle tiradas y los puedes juntar, temdrás un tesoro para tus plantas

Sin embargo, hay que tener en cuenta algunas precauciones importantes como:

No usar en plantas comestibles para evitar residuos tóxicos.

comestibles para evitar residuos tóxicos. Usar guantes durante la preparación para evitar contacto directo con la nicotina.

No aplicar en exceso, ya que una concentración muy alta puede dañar la planta .

. Mantener fuera del alcance de niños y mascotas.

Cómo preparar insecticida con colillas de cigarrillo

Para este truco de jardinería necesitas juntar entre 10 y 15 colillas usadas. Si tienen filtro, retíralo o córtalo para que liberen más nicotina.

Ahora, coloca las colillas en un litro de agua y déjalas reposar entre 24 y 48 horas para su maceración. Luego cuela el líquido para eliminar restos sólidos.

Ahora es momento de poner manos a la obra, vierte la solución en un pulverizador y rocía las hojas, tallos y el envés de las plantas afectadas. Lo ideal es aplicarlo al atardecer o en días nublados para evitar que el sol queme el follaje.

Beneficios de reutilizar las colillas