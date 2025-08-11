 La planta que remplaza al árbol de jade: cuál es

Los cuidados básicos de los expertos en jardinería para que nuestro árbol de Jade se encuentre sano y fuerte, se centran especialmente en 3 puntos:

Riego cada 3 o 4 días

No exponer la planta al sol

Evitar que esté ubicada en sitios húmedos

La planta por la que todos consultan a los expertos en jardinería, y que está reemplazando al árbol de Jade, es la Zamioculca. Estamos hablando de una especie ornamental que se destaca especialmente por ser resistente y requerir mínimo cuidados.

Esta especie, que está reemplazando al árbol de Jade, es ideal para el interior de casa, y es que no necesita mucha exposición de solar directa, y necesita que sea regada de manera moderada, prestándole atención al sustrato de la tierra para saber cuándo echarle agua.

Feng Shui: por qué esta planta es mejor que el árbol de Jade

Ante los ojos de la filosofía oriental del Feng Shui, el árbol de Jade se considera una de las plantas más poderosas energéticamente hablando. Está considerada como un símbolo de buena suerte y abundancia, es por eso que muchos acuden a ella, como un amuleto, para trabajar los objetivos vinculados a estos puntos.

La Zamioculca también es una planta muy bien considerada por el Feng Shui, y esto se debe a que es ideal para canalizar las energías positivas de un lugar. Quienes más saben de la filosofía oriental aseguran que se trata de una especie que es considerada como símbolo de crecimiento y estabilidad.