El país de América Latina busca liderar la industria militar regional con un misil táctico balístico propio

Brasil se convirtió en el principal impulsor de esta iniciativa mediante el desarrollo del misil táctico de crucero y sistemas de largo alcance asociados al programa Astros, considerado uno de los proyectos militares más avanzados de América Latina. La apuesta brasileña refleja algo más profundo que una modernización armamentística. El país intenta consolidarse como líder regional en defensa y tecnología militar en un contexto global cada vez más competitivo.

El programa es encabezado por la empresa brasileña Avibras, reconocida internacionalmente por fabricar sistemas de artillería y cohetes utilizados en distintos conflictos alrededor del mundo. Durante décadas, Brasil desarrolló experiencia en tecnología aeroespacial y militar, pero ahora busca dar un salto hacia sistemas más sofisticados y precisos capaces de aumentar su capacidad disuasiva.

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Como son los misiles desarrollados por esta potencia emergente de América Latina

Los misiles tácticos balísticos tienen una función estratégica importante. Están diseñados para alcanzar objetivos a largas distancias con gran precisión y velocidad, permitiendo responder rápidamente ante amenazas o proteger áreas sensibles. Aunque Brasil sostiene oficialmente que su enfoque es defensivo, el desarrollo de este tipo de armamento posiciona al país dentro de un grupo reducido de naciones con capacidad tecnológica avanzada en América Latina.

El proyecto también está vinculado al deseo brasileño de fortalecer su industria nacional. Fabricar tecnología militar local implica generar empleo especializado, impulsar investigación científica y reducir la dependencia de proveedores extranjeros. Además, el mercado internacional de defensa representa una oportunidad económica enorme. Brasil ya exporta equipamiento militar a distintos países y busca ampliar esa presencia mediante sistemas más complejos y competitivos.

El misil AV-TM 300 (también conocido como MTC-300 o Matador) se caracteriza por:

El misil vuela realizando un arco gigante hacia el espacio para caer con fuerza sobre su objetivo, lo que lo diferencia de los misiles que vuelan bajo y recto.

Se desplaza a velocidades que superan la del sonido, logrando que sea extremadamente difícil de detectar o destruir por las defensas enemigas.

enemigas. Se dispara desde camiones lanzadores que pueden moverse rápidamente por cualquier terreno, evitando que el enemigo localice el lugar del disparo.

Utiliza sistemas de satélite y sensores internos muy avanzados para corregir su ni rumbo en pleno vuelo y dar exactamente en el blanco.

Pero el avance genera debates inevitables. América Latina no suele estar asociada a carreras armamentísticas de gran escala, y algunos sectores temen que el desarrollo de misiles pueda aumentar tensiones regionales o desviar recursos destinados a problemas sociales urgentes. Otros consideran que la autonomía tecnológica en defensa es necesaria en un mundo marcado por disputas geopolíticas cada vez más intensas.