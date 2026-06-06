India construye el puente ferroviario más alto del mundo: supera el récord de China y vence el aislamiento

India construye el puente ferroviario más alto del mundo: supera el aislamiento y vence el récord de China

Más allá de su espectacular diseño, esta construcción tiene una enorme importancia económica y estratégica. Su puesta en funcionamiento permitió completar la conexión ferroviaria entre Cachemira y el resto del país, reduciendo tiempos de viaje y facilitando el transporte de pasajeros y mercancías en una región históricamente aislada. En junio de 2025 comenzaron a circular los primeros trenes regulares sobre la estructura, marcando un hito para la infraestructura de India.

Las obras avanzaron durante años en condiciones particularmente complejas. El transporte de materiales, la construcción de los soportes y el ensamblaje de miles de toneladas de acero exigieron soluciones técnicas innovadoras. Cada etapa debió adaptarse a un entorno donde los desniveles, la actividad sísmica y el clima representaban obstáculos constantes para los trabajadores y especialistas involucrados.

Chenab Bridge

¿Cómo es este puente y qué tiene que ver China?

Con una longitud total de 1.315 metros, el puente representa uno de los mayores desafíos de ingeniería afrontados por el país. Su enorme arco de acero se extiende sobre un profundo desfiladero, mientras que toda la estructura fue diseñada para resistir terremotos de gran magnitud, fuertes ráfagas de viento y temperaturas extremas propias de la cordillera del Himalaya. Además, los ingenieros proyectaron una vida útil de al menos 120 años.

La construcción del puente de Chenab es vital frente a China porque permite a India superar el aislamiento de la región de Ladakh y el valle de Cachemira, zonas de alta tensión fronteriza donde ambos países han tenido enfrentamientos militares recientes. Hasta ahora, el suministro de tropas y equipo pesado dependía de carreteras peligrosas que se bloquean por la nieve durante seis meses al año.

Con este puente, India garantiza una logística militar operativa los 365 días del año, facilitando el despliegue rápido de personal y armamento pesado hacia la frontera norte. Estratégicamente, esta obra no solo busca disuadir cualquier incursión territorial china, sino que también arrebata a China el récord del puente ferroviario más alto del mundo (antes ostentado por el puente Najiehe), enviando un potente mensaje de soberanía y capacidad tecnológica en una zona en disputa.