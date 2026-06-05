En la previa al funeral del Indio Solari en Buenos Aires, cientos de fanáticos mendocinos se reunieron este viernes a la tarde en la plaza Independencia para despedir a su ídolo, el ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, quien murió a los 77 años en su casa de Parque Leloir como consecuencia de un ACV.
Fotos y videos de la despedida al Indio Solari en la plaza Independencia que se llenó de música y lágrimas
El funeral del Indio Solari será este sábado. "Tan pronto esté la hora y el lugar (que no será en Parque Leloir), se los haremos saber”, escribió la familia en X
El músico padecía Parkinson desde hacía una década. A través de un comunicado difundido en las cuentas oficiales del artista, la familia agradeció las profundas muestras de afecto y aclaró los primeros detalles organizativos: “La despedida del Indio tendrá lugar mañana, sábado 6 de junio. Tan pronto esté asegurada la hora a partir de la cual se desarrollará, y también el lugar (que no será en Parque Leloir), se los haremos saber”.
A continuación las imágenes que dejó la misa ricotera en el corazón de la Ciudad de Mendoza tras conocerse la triste noticia del fallecimiento del Indio Solari.