Fotos y videos de la despedida al Indio Solari en la plaza Independencia que se llenó de música y lágrimas

El músico padecía Parkinson desde hacía una década. A través de un comunicado difundido en las cuentas oficiales del artista, la familia agradeció las profundas muestras de afecto y aclaró los primeros detalles organizativos: “La despedida del Indio tendrá lugar mañana, sábado 6 de junio. Tan pronto esté asegurada la hora a partir de la cual se desarrollará, y también el lugar (que no será en Parque Leloir), se los haremos saber”.