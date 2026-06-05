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Tristeza en el rock nacional

Fotos y videos de la despedida al Indio Solari en la plaza Independencia que se llenó de música y lágrimas

El funeral del Indio Solari será este sábado. "Tan pronto esté la hora y el lugar (que no será en Parque Leloir), se los haremos saber”, escribió la familia en X

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Una de las postales que dejó el homenaje al Indio Solari en la plaza Independencia en la previa de su funeral en Buenos Aires.

Una de las postales que dejó el homenaje al Indio Solari en la plaza Independencia en la previa de su funeral en Buenos Aires.

Foto: Axel Lloret/Diario UNO
Embed - Despedida al Indio Solari en la plaza Independencia en Mendoza

En la previa al funeral del Indio Solari en Buenos Aires, cientos de fanáticos mendocinos se reunieron este viernes a la tarde en la plaza Independencia para despedir a su ídolo, el ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, quien murió a los 77 años en su casa de Parque Leloir como consecuencia de un ACV.

El músico padecía Parkinson desde hacía una década. A través de un comunicado difundido en las cuentas oficiales del artista, la familia agradeció las profundas muestras de afecto y aclaró los primeros detalles organizativos: “La despedida del Indio tendrá lugar mañana, sábado 6 de junio. Tan pronto esté asegurada la hora a partir de la cual se desarrollará, y también el lugar (que no será en Parque Leloir), se los haremos saber”.

Embed - Homenaje al Indio Solari en la plaza Independencia

A continuación las imágenes que dejó la misa ricotera en el corazón de la Ciudad de Mendoza tras conocerse la triste noticia del fallecimiento del Indio Solari.

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