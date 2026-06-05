El último adiós al Indio Solari: confirmaron la despedida pública para este sábado y descartaron el Congreso

indio solari, muierte, detalles autopsia (2) El Indio Solari murió este viernes en su casa a los 77 años. Aún no están los resultados de la autopsia para conocer los motivos. Foto: archivo

De esta manera, quedó descartada la posibilidad de que el homenaje se realice en la mítica e impenetrable residencia del cantante en el partido de Ituzaingó, un búnker que resguardó su intimidad durante décadas y que hoy se encuentra rodeado de ofrendas, banderas y seguidores en vigilia. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, las coordenadas definitivas del velatorio público serán comunicadas en las próximas horas.

La negativa del gobierno de Milei: el Congreso quedó descartado

Minutos después de conocerse la intención de organizar un homenaje masivo, el debate por el escenario ideal escaló a nivel gubernamental. Quien salió a fijar la postura oficial fue el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, al anunciar que, tras las consultas pertinentes con el Ministerio de Seguridad de la Nación, se determinó que el Congreso no abrirá sus puertas para el funeral del ícono ricotero.

“Ante la posibilidad de realizar su despedida en el Congreso de la Nación, se efectuaron las consultas correspondientes con las áreas técnicas competentes. Como resultado de esa evaluación, se concluyó que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud”, explicó el funcionario riojano a través de su cuenta en la red social X.

El temor de las autoridades radica en la impredecible marea humana que podría movilizar el "pogo más grande del mundo", esta vez transformado en un dolor colectivo indomable. Las inmediaciones del Congreso, en pleno centro porteño, colapsarían ante una convocatoria que los analistas de seguridad prevén en cientos de miles de personas.

A pesar de la negativa edilicia, Menem aclaró que el Poder Ejecutivo tiene la "mayor y absoluta predisposición" para colaborar con los allegados de Solari. “El gobierno nacional se encuentra a disposición de la familia para trabajar conjuntamente en la elección de un lugar que esté a la altura de lo que el Indio Solari representa para la sociedad argentina y donde puedan garantizarse todas las condiciones necesarias para una despedida acorde a su legado”, concluyó.

indio solari, muierte, detalles autopsia (1) Personal de la Policía Científica llegó a la casa del Indio Solari tras conocerse su muerte a primera hora de la mañana de este viernes.

La muerte del músico a los 77 años

La Fiscalía General de Morón comunicó este viernes que el hallazgo se produjo del Indio Solari sin vida se produjo cerca de las 8.30, luego de que la cuidadora del artista arribara a la casa de Parque Leloir alrededor de las 8, horario en el que iniciaba habitualmente sus tareas.

Después del llamado a los servicios de emergencia privada, el personal médico constató la muerte del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, quien padecía Parkinson desde hacía una década.

En el caso tomó intervención del caso la Fiscalía Descentralizada N° 2 de Ituzaingó, dependiente de la Fiscalía General de Morón. El fiscal de turno, Lucio Rivero, se presentó en el lugar y dispuso la convocatoria de peritos de la Policía Científica de la provincia de Buenos Aires para realizar las tareas correspondientes. También se ordenó una autopsia médico-legal para determinar las causas del fallecimiento.