El músico Carlos Alberto "Indio" Solari falleció a los 77 años, según fuentes oficiales, el triste final ocurrió en su domicilio de Parque Leloir, en la localidad bonaerense de Ituzaingó. Su cuerpo fue encontrado "en cercanías de una pileta interna" de la vivienda.
Los primeros detalles sobre cómo fue la muerte del Indio Solari: cómo lo encontraron
A medida que pasan las horas de la muerte del Indio Solari, van apareciendo detalles sobre cómo fue su fallecimiento
Los primeros detalles sobre cómo fue la muerte del Indio Solari: cómo lo encontraron
Tal como indicó la Fiscalía General de Morón, el hallazgo se produjo cerca de las 8:30, luego de que la cuidadora del artista arribara a la casa alrededor de las 8, horario en el que iniciaba habitualmente sus tareas.
Tras el llamado a los servicios de emergencia privada, el personal médico constató el fallecimiento del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota a los 77 años de edad, y padecía mal de Parkinson desde hacía aproximadamente una década.
Tomó intervención del caso la Fiscalía Descentralizada N° 2 de Ituzaingó, dependiente de la Fiscalía General de Morón. El fiscal de turno, Lucio Rivero, se presentó en el lugar y dispuso la convocatoria de peritos de la Policía Científica de la provincia de Buenos Aires para realizar las tareas correspondientes. Asimismo, se ordenó una autopsia médico-legal con el objetivo de determinar las causas del fallecimiento.
"La Fiscalía General de Morón informa que se continúa el trabajo en el lugar sin tener por el momento ningún otro dato certero para informar", detallaron las autoridades. Hasta el momento, la carátula del caso se mantiene como "Averiguación de causales de muerte".
Hoy es un día triste, no es un viernes cualquiera ni mucho menos. El mundo está de luto luego de que el creador del "pogo más grande del mundo", falleciera. Dueño de letras icónicas que marcaron a generaciones enteras y máximo emblema del rock nacional, alcanzó una dimensión masiva como cantante y principal compositor de Los Redondos y posteriormente desarrolló una exitosa carrera solista junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.