Los primeros detalles sobre cómo fue la muerte del Indio Solari: cómo lo encontraron

Tras el llamado a los servicios de emergencia privada, el personal médico constató el fallecimiento del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota a los 77 años de edad, y padecía mal de Parkinson desde hacía aproximadamente una década.

Tomó intervención del caso la Fiscalía Descentralizada N° 2 de Ituzaingó, dependiente de la Fiscalía General de Morón. El fiscal de turno, Lucio Rivero, se presentó en el lugar y dispuso la convocatoria de peritos de la Policía Científica de la provincia de Buenos Aires para realizar las tareas correspondientes. Asimismo, se ordenó una autopsia médico-legal con el objetivo de determinar las causas del fallecimiento.

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"La Fiscalía General de Morón informa que se continúa el trabajo en el lugar sin tener por el momento ningún otro dato certero para informar", detallaron las autoridades. Hasta el momento, la carátula del caso se mantiene como "Averiguación de causales de muerte".

Hoy es un día triste, no es un viernes cualquiera ni mucho menos. El mundo está de luto luego de que el creador del "pogo más grande del mundo", falleciera. Dueño de letras icónicas que marcaron a generaciones enteras y máximo emblema del rock nacional, alcanzó una dimensión masiva como cantante y principal compositor de Los Redondos y posteriormente desarrolló una exitosa carrera solista junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.