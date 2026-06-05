La pasión del Indio Solari por Boca y por qué llamó a Maradona "el vengador de los pobres"

Indio Solari - Boca Indio Solari y un vínculo inoxidable con Boca Juniors.

El Indio Solari y Boca: el idilio con los colores de la pasión

El romance del Indio con Boca Juniors nació en su infancia y lo acompañó hasta sus últimos días. En sus memorias, plasmadas en el libro Recuerdos que mienten un poco, Solari confesó que mientras sus vecinos intentaban tentarlo con camisetas de diversos equipos rioplatenses, él se mantuvo firme desde el primer momento.

"Yo usé siempre la de Boca", explicó; para el músico, el club de la Ribera no era una simple elección deportiva, sino la encarnación de la misma mística plebeya y popular que luego caracterizó al público de sus conciertos.

Este amor se hizo extensivo a la figura de Diego Armando Maradona en una admiración que, por supuesto, era completamente mutua. El propio Maradona llegó a dirigir a Gimnasia de La Plata luciendo una gorra con la icónica silueta del cantante, uniendo en un solo gesto a dos mundos que compartían la misma matriz popular.

Diego Maradona El Diego con la gorra del Indio Solari.

"El vengador de los pobres": la histórica definición del Indio sobre Diego Maradona

La relación del Indio Solari con Diego Armando Maradona estuvo marcada por una profunda devoción artística, social y política. Para el cantante, Pelusa era mucho más que el mejor futbolista del planeta; era un símbolo de la rebeldía argentina ante los poderosos.

indio maradona

Esta fascinación quedó inmortalizada tras el fallecimiento del astro en 2020, cuando el Indio acuñó una de las definiciones más hermosas y certeras del imaginario nacional: "Era un tipo que se bajaba en Yakarta y era Maradona. Yo no tolero ser el Indio Solari acá, imagínate. Encima, sale de una villa".

"Hay anécdotas de Maradona que son alucinantes. Entrar con un Scania al barrio de los cogotudos. Es la venganza de los pobres, el vengador de los pobres", sentenció rescatando su rol como bandera y orgullo de los sectores más postergados.

Diego Maradona "Te agradezco todo lo que nos diste, no sólo en el fútbol": el regalo del Indio Solari para Maradona.

Esta conexión mística ya venía de lejos y se colaba sutilmente en la propia discografía ricotera. El propio Solari confirmó en diálogo con el periodista Marcelo Figueras que la célebre frase "Se desgració el campeón del hiperfútbol", perteneciente a la canción Noticias de ayer (1986), fue inspirada de manera directa por el incesante acoso mediático que rodeaba al Diego. El Indio siempre vio en Maradona a un igual: una figura de masas devorada y, al mismo tiempo, deificada por la sociedad.

"Maradona es intocable, yo a Maradona lo amo, realmente. Pero no solo como jugador de fútbol, me parece un tipo fantástico. Me gusta escucharlo hablar, los reclamos que hace. Hay que estar en esos calzones para ser Maradona", también expresó el artista.

Diego Maradona - Indio Solari El fútbol y la música siempre unieron a Maradona con el Indio Solari.

Hoy, con la partida del Indio al Olimpo de los mitos nacionales, ambas leyendas se vuelven a encontrar en el cancionero eterno de las hinchadas, demostrando que el rock y el fútbol, en su máxima expresión, hablan exactamente el mismo idioma.