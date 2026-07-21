Cuáles son los mejores árboles para tener en casa y no correr riesgos con sus raíces

A la hora de elegir un árbol para poner en casa, uno de los detalles más importantes que se tiene que tener en cuenta es que las raíces de estos pueden irse hacia los costados y no hacia abajo. Cuando esto ocurre es que hay riesgos de que se levante la vereda, el piso o se dañen las cañerías.
Por esto mismo es que es muy recomendable saber cuáles son las mejores especies de árboles para tener en la casa y no correr riesgos de ningún tipo, ni incidentes que lleven a tener que poner mucho dinero para arreglar daños que podrían haber sido evitados.
Qué árboles son los mejores para tener en una casa
Si usted tiene jardines pequeños o veredas, los mejores árboles para poner en casa son aquellos que no tienen un porte muy importante. Por ejemplo, el ciruelo de flor es una gran alternativa, lo mismo que el árbol de Judea o el crespón.
Sin embargo, uno de los árboles más hermosos que existen y que son ideales para tener en la vereda es el jacarandá. Este ejemplar que adorna cientos de calles, transmite belleza, principalmente cuando no está pegado a otros árboles y hay una calle amplia que permite que despliegue toda su belleza. Eso sí, es preferible que haya una vereda ancha para asegurar que se destaque.
Los árboles que se deben evitar plantar en casa
Hay árboles que con muy comunes y fáciles de encontrar en las calles y muchas veces sus dueños no saben el riesgo que corren al tenerlos. Uno de ellos es el Ficus. En caso de que se tenga uno, lo ideal es que se encuentre lejos de las paredes o las veredas, ya que sus raíces se suelen extender mucho y son muy fuertes. Ademássiempre buscan salir, por lo que son especialistas en romper veredas o levantar pisos.
Los sauces y álamos son otras dos especies que pueden traer muchos problemas a sus dueños, ya que siempre están en búsqueda de la humedad y, en las casas, sus raíces hacen lo mismo, por lo que puede generar muchos conflictos en piletas o cañerías cuando se encuentran cerca de estas.
Finalmente, otra especie muy común de árboles que también hay que evitar en las viviendas son los eucaliptos, ya que no solamente es grande, sino que sus raíces pueden crear grandes complicaciones.
En pocas palabras
- Árboles para casa: Elegir especies con raíces que no se extiendan lateralmente es crucial para evitar daños en veredas y cañerías.
- Opciones recomendadas: Ciruelo de flor, árbol de Judea, crespón y jacarandá son ideales, siempre considerando el espacio disponible y la cercanía a estructuras.
- Especies a evitar: Ficus, sauces, álamos y eucaliptos presentan riesgos significativos debido a la agresividad y extensión de sus raíces, pudiendo romper veredas y dañar cañerías o piletas.