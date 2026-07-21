Cuáles son los mejores árboles para tener en casa y no correr riesgos con sus raíces

Sin embargo, uno de los árboles más hermosos que existen y que son ideales para tener en la vereda es el jacarandá. Este ejemplar que adorna cientos de calles, transmite belleza, principalmente cuando no está pegado a otros árboles y hay una calle amplia que permite que despliegue toda su belleza. Eso sí, es preferible que haya una vereda ancha para asegurar que se destaque.

El ciruelo de flor, otro de los árboles recomendados para tener en casa.

Los árboles que se deben evitar plantar en casa

Hay árboles que con muy comunes y fáciles de encontrar en las calles y muchas veces sus dueños no saben el riesgo que corren al tenerlos. Uno de ellos es el Ficus. En caso de que se tenga uno, lo ideal es que se encuentre lejos de las paredes o las veredas, ya que sus raíces se suelen extender mucho y son muy fuertes. Ademássiempre buscan salir, por lo que son especialistas en romper veredas o levantar pisos.

Los sauces y álamos son otras dos especies que pueden traer muchos problemas a sus dueños, ya que siempre están en búsqueda de la humedad y, en las casas, sus raíces hacen lo mismo, por lo que puede generar muchos conflictos en piletas o cañerías cuando se encuentran cerca de estas.

Finalmente, otra especie muy común de árboles que también hay que evitar en las viviendas son los eucaliptos, ya que no solamente es grande, sino que sus raíces pueden crear grandes complicaciones.