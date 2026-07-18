Un millonario se aburrió de tanto dinero y plantó un árbol en su yate

Para algunas personas no hay forma de que las plantas sobrevivan en sus manos; sin embargo, otras pueden incluso comprar un superyate con un árbol y naturaleza alrededor y podrían mantenerlos con vida entre los siete mares. Esta es la nueva moda de los millonarios.
La vida de una persona con mucho dinero es totalmente diferente a lo que quizá otro puede imaginar. Muchos tienen autos para elegir e incluso yates con su propia naturaleza. En este sentido, una última moda se hizo conocida: el Virtuosity, el yate del año que se diseñó alrededor de un árbol.
Más allá del lujo: el yate del millonario cuyo diseño tiene un árbol en su interior
El Virtuosity es un yate lujoso de Steve Jobs que tiene una construcción que ha tardado más de cuatro años en materializarse. Durante los primeros 18 meses, el propietario sabía que quería algo innovador incluso antes de diseñarlo: un árbol. Y cuando alguien decide que su nuevo barco girará alrededor de un árbol vivo, los detalles sofisticados importan.
Por eso, el protagonista del Virtuosity es un Ficus nitida o laurel indio, plantado en la cubierta principal de un superyate de lujo con un diseño moderno y elegante. El árbol no se añadió cuando el yate ya estaba construido, sino que fue pensado y buscado antes de que se ensamblara el primer bloque estructural del barco, por ende, todo el yate se construyó a su alrededor.
Características del Yate del Año
- Fue entregado en 2023 y galardonado en los Premios BOAT Design and Innovation Awards 2024.
- Es un santuario flotante que ofrece lujosas comodidades y características innovadoras.
- VIRTUOSITY es un oasis versátil con: piscina de cristal, puertas plegables a ambos lados, sauna y bar.
- Cuenta con una cabina de DJ.
- Tiene juguetes acuáticos.
- Cuenta con una suite principal de 54 m² con terraza privada y jacuzzi.
- El árbol ocupa unos 16 metros cuadrados en el centro del salón principal del yate.
- Tiene un acuario tan grande como el mar.
- Los huéspedes puedan observar la vida marina incluso estando en su interior.
- En la proa del barco se ubica un helipuerto y la cubierta deportiva.