Un millonario se aburrió de tanto dinero y plantó un árbol en su yate

La vida de una persona con mucho dinero es totalmente diferente a lo que quizá otro puede imaginar. Muchos tienen autos para elegir e incluso yates con su propia naturaleza. En este sentido, una última moda se hizo conocida: el Virtuosity, el yate del año que se diseñó alrededor de un árbol.

Más allá del lujo: el yate del millonario cuyo diseño tiene un árbol en su interior

El Virtuosity es el segundo barco de la serie 74 Steel del astillero italiano Sanlorenzo.

El Virtuosity es un yate lujoso de Steve Jobs que tiene una construcción que ha tardado más de cuatro años en materializarse. Durante los primeros 18 meses, el propietario sabía que quería algo innovador incluso antes de diseñarlo: un árbol. Y cuando alguien decide que su nuevo barco girará alrededor de un árbol vivo, los detalles sofisticados importan.