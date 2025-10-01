El velero más grande del mundo: un barco de lujo con helipuerto, piscina y gimnasio

El Sailing Yacht A ha sido objeto de atención mediática y controversia debido a su tamaño y costo, estimado entre 300 y 450 millones de euros. La construcción de este barco ha sido considerada una obra maestra de la ingeniería naval moderna. Sin embargo, también ha generado debates sobre el lujo extremo y la concentración de riqueza.

Velero (2) Este yate velero no tiene un alto nivel de consumo de combustible y, por ende, de contaminación, sino que su tecnología avanzada lo convierte en un barco ecológico.

¿Cómo es este barco?

Este barco se destaca por: