La ruta marítima más transitada del mundo: una construcción donde viajan más de 20.000 barcos

Una de las rutas marítimas más importantes del mundo es el Canal de Suez, una vía navegable artificial situada en Egipto que conecta el Mar Mediterráneo con el Mar Rojo. Esta construcción fue inaugurada en 1869, este canal permite a los barcos acortar significativamente el trayecto entre Europa y Asia, evitando el rodeo completo del continente africano por el Cabo de Buena Esperanza.

Por esta construcción circula cerca del 12% del comercio marítimo mundial, incluyendo grandes volúmenes de petróleo del Medio Oriente hacia Europa y América, además de contenedores y materias primas. El funcionamiento eficiente es crucial para el transporte de petróleo, gas, contenedores y productos manufacturados, consolidándose como un eje estratégico del comercio internacional y de la geopolítica en todo el mundo.

¿Cómo es esta construcción única en el mundo?

Las principales características de esta construcción son: