El puente más alto del mundo: un coloso que duplica la altura de la Torre Eiffel y desafía toda lógica

Un puente colosal de más de 600 metros de altura combina estética y resistencia, conecta extremos y simboliza el ingenio de la ingeniería moderna

Valentina Araya
Valentina Araya
Una obra monumental que simboliza la capacidad del ser humano para construir, innovar y superar obstáculos, convirtiéndose en un referente de excelencia y modernidad.

Un puente colosal se eleva como testimonio del ingenio humano, desafiando la gravedad con una altura que duplica la de la Torre Eiffel. Suspendido en el aire, esta construcción única en el mundo alcanzan más de 600 metros de altura y sus cables se extienden como hilos de acero que sostienen un paso seguro sobre un abismo imponente.

Cada tramo parece flotar entre las nubes, convirtiéndose en una obra maestra que combina estética y resistencia. Este puente no solo conecta dos extremos, también simboliza la capacidad de la ingeniería moderna para superar límites y transformar paisajes en horizontes de innovación. Te contamos sobre esta construcción que se lleva todas las miradas del mundo.

_Puente del Gran Cañón Huajiang
Un coloso suspendido que no solo supera la altura de la Torre Eiffel, sino que también combina diseño, resistencia y funcionalidad en una obra que deja sin aliento.

El puente más alto del mundo es el Puente del Gran Cañón Huajiang, ubicado en la provincia de Guizhou, China. Este puente de suspensión se eleva a 625 metros sobre el río Beipan, superando con creces la altura de la Torre Eiffel. Con una longitud de 2.980 metros, conecta las áreas de Liuzhi y Anlong, reduciendo el tiempo de viaje de una hora a solo un minuto

La construcción del puente comenzó en 2022 y finalizó en 2025, con una inversión de aproximadamente 227 millones de libras esterlinas. Su estructura de acero pesa unas 22.000 toneladas, tres veces el peso de la Torre Eiffel.

_Puente del Gran Cañón Huajiang (1)
Este puente no solo une dos extremos separados por un abismo, sino que representa la audacia y creatividad de la ingeniería moderna en su máxima expresión.

Como es el puente más alto del mundo

Este puente no solo es una maravilla de la ingeniería, sino también una atracción turística, con una torre de observación de 213 metros y un sendero de vidrio de 150 metros que permite a los visitantes caminar literalmente sobre las nubes. Este se caracteriza por:

  • Diseño de suspensión: esta construcción utiliza un sistema de cables colgantes que le permite soportar grandes cargas y resistir fuertes vientos.
  • Zona sísmica: el puente para soportar terremotos y movimientos geológicos frecuentes en la región.
  • Construcción rápida: su edificación duró apenas 3 años, algo sorprendente para una obra de tal magnitud.
  • Montaña parcialmente cortada: para permitir su construcción, parte de la montaña se dividió, un procedimiento extremadamente complejo.
  • Innovación en transporte: forma parte de una autopista de alta velocidad que conecta el suroeste de China con mayor eficiencia y seguridad.

