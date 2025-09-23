El puente más alto del mundo: un coloso que duplica la altura de la Torre Eiffel y desafía toda lógica

El puente más alto del mundo es el Puente del Gran Cañón Huajiang, ubicado en la provincia de Guizhou, China. Este puente de suspensión se eleva a 625 metros sobre el río Beipan, superando con creces la altura de la Torre Eiffel. Con una longitud de 2.980 metros, conecta las áreas de Liuzhi y Anlong, reduciendo el tiempo de viaje de una hora a solo un minuto

La construcción del puente comenzó en 2022 y finalizó en 2025, con una inversión de aproximadamente 227 millones de libras esterlinas. Su estructura de acero pesa unas 22.000 toneladas, tres veces el peso de la Torre Eiffel.

_Puente del Gran Cañón Huajiang (1) Este puente no solo une dos extremos separados por un abismo, sino que representa la audacia y creatividad de la ingeniería moderna en su máxima expresión.

Como es el puente más alto del mundo

Este puente no solo es una maravilla de la ingeniería, sino también una atracción turística, con una torre de observación de 213 metros y un sendero de vidrio de 150 metros que permite a los visitantes caminar literalmente sobre las nubes. Este se caracteriza por: