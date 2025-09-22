La Policía secuestró para análisis bromatológico la carne del camión que volcó en el Acceso Este

Cómo fue el accidente en el que un camión cayó desde el Acceso Este

Este lunes al mediodía, un camionero que circulaba por el Acceso Este perdió el control del rodado tras ser impactado por una camioneta. Según las primeras informaciones, una camioneta Partner sufrió un desperfecto en la rueda delantera derecha que se desprendió y, en la maniobra para controlar el vehículo, habría alcanzado al camión por el lateral izquierdo.

Ese impacto provocó que el chofer del camión perdiera el control y terminara volcando debajo del puente. Afortunadamente, en ese momento no había peatones ni ciclistas en la zona, lo que evitó una tragedia mayor, destacaron autoridades municipales.

Embed - Volcó un camión con carne en Acceso Este y Cañadita Alegre

El conductor del rodado mayor sufrió politraumatismos, aunque su vida no corre peligro y fue atendido por médicos.

Uno de los testigos del accidente contó en Radio Nihuil que el chofer pudo salir del rodado luego de ser asistido por vecinos que pasaban por la zona y que les dijo que estaba bien, aunque había sufrido golpes en el pecho, las piernas y unos cortes en la cabeza.

Operativo para evitar el saqueo

Minutos después del vuelco, un grupo numeroso de personas se acercó al lugar para intentar llevarse parte de la carne que había quedado esparcida sobre el asfalto. Los efectivos policiales debieron permanecer varias horas durante la siesta para resguardar la mercadería y evitar que fuera sustraída.

policia acceso este accidente camion La Policía custodió la zona del accidente para evitar los saqueos de los vecinos. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Ante los intentos -algunos de ellos violentos- de apoderarse de la carga, la Policía utilizó balas de goma para dispersar a quienes pretendían llevarse la mercadería del accidente.

El accidente y el operativo policial generaron una extensa fila vehicular en el Acceso Este, principalmente en la mano que va hacia el Este, que se extendió por varias horas y que llegó hasta el empalme con el Acceso Sur.