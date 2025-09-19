Inicio Judiciales Femicidio
Fin del juicio

Las cartas a favor y en contra del policía acusado de femicidio, a horas de la sentencia

Este viernes se conocerá la sentencia contra Franco Cuello (32), el policía del GES que arriesga una pena de prisión perpetua por el femicidio ocurrido a fines de 2022

Sebastián Salas
Por Sebastián Salas [email protected]
Franco Cuello

Franco Cuello, el policía juzgado por el femicidio de su pareja.

Foto: Prensa Poder Judicial.

Este viernes, doce ciudadanos decidirán si un policía de élite cometió un femicidio o no. El juicio por la muerte de Valeria Ramírez (26), quien fue baleada en el rostro en su casa de Godoy Cruz a fines de 2022, tendrá su punto final con el veredicto del jurado. Las partes del debate expusieron las cartas a favor y en contra de Franco Nicolás Cuello (32).

El juicio por jurado comenzó el lunes pasado con la exposición de todas las pruebas. Este viernes comenzó con la etapa de alegatos finales, donde los acusadores y defensores del policía elaboraron las conclusiones sobre su teoría del caso.

El primer turno fue para el jefe fiscal de Homicidios, Fernando Guzzo, quien ratificó que se trató de un femicidio y descartó que el disparo letal lo efectuó accidentalmente el hijo de la mujer, un niño de 4 años. Entre las pruebas, enumeró "la trayectoria del disparo, el rastro de pólvora negativo en el menor y positivo en la única prenda de vestir que tenía Franco Cuello, la declaración del niño en cámara Gesell que dijo 'mi papá mató a mi mamá'".

Valería Ramírez y Franco Cuello (1).jpg
Valería Ramírez, la víctima, y Franco Cuello, el policía acusado de femicidio.

"El acusado, experto tirado, le disparó a Valeria Ramírez a corta distancia a una zona que sabía que era letal. En vez de proteger a su hijo, lo usó como un escudo para esconder el femicidio que cometió", analizó el fiscal del juicio.

"La defensa ha tratado de ridiculizar la acusación, con acotaciones que nada aportan a la solución de este caso. Se trataba de una relación totalmente asimétrica donde el imputado la manipulaba sometiéndola al ciclo de amor violencia, perdón y reconciliación. pero siempre ella quien debía resignar todo", concluyó, exponiendo el contexto de violencia de género.

La abogada querellante, Jimena Villanueva, adhirió a los planteos de la Fiscalía sobre el femicidio y agregó que el día que ocurrió el crimen era, paradójicamente, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La defensa del policía juzgado por femicidio

En la esquina contraria del ring judicial, el abogado defensor Leonardo Pasccón insistió con su coartada: un hecho accidental y una escena del crimen alterada. Apuntó que no se respetó la cadena de custodia en las pruebas científicas que se analizaron, particularmente del pantalón del sospechoso donde se hallaron rastros de pólvora y el arma reglamentaria desde la cual se efectuó el disparo.

"Franco Cuello nunca dijo que había sido su hijo el autor del disparo. Hasta ayer en el juicio. Se la bancó como un duque, se comió 3 años presos hasta que no dio más. Es la declaración más sincera que he visto en mi vida. Se cansó de esto", argumentó.

"Lo que realmente ocurrió es un accidente, un nene que dispara un arma por un tipo que cometió un descuido y se lo va a reprochar toda la vida", planteó el abogado del policía.

policia franco cuello femicidio 2
El policía acusado de femicidio pertenecía al Grupo Especial de Seguridad (GES).

Presunto femicidio en Godoy Cruz

En la noche del 25 de noviembre de 2022, Franco Cuello y Valeria Ramírez estaban en la habitación del domicilio donde convivían en el barrio La Gloria.

La mujer recibió un disparo a corta distancia que ingresó por su nariz, atravesó su tórax y salió por la espalda. Perdió la vida a los pocos minutos.

El policía que prestaba servicios en el Grupo Especial de Seguridad (GES), una de las divisiones más selectas de la fuerza, manifestó informalmente que había sido el hijo de 4 años quien efectuó el tiro.

Luego le dijo a sus colegas que se le escapó a él mismo cuando limpiaba el arma -siempre bajo la teoría de un accidente y no de un femicidio-.

