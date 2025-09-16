Femicidio: asesinó a balazos a su pareja e intentó suicidarse adelante de su hijo adolescente.

Ataque femicidio forense En medio de una violenta discusión, un hombre asesinó a balazos a su pareja e intentó suicidarse, todo adelante de su hijo adolescente. Foto gentileza eltribuno.com

Un llamado telefónico advirtió a la Policía local sobre lo ocurrido y al llegar los efectivos encontraron el cuerpo sin vida de la mujer de 36 años dentro de la vivienda. Una evalución preliminar permitió determinar que la mujer murió de un disparo.

Mientras que fuera de la propiedad hallaron al agresor en el suelo con heridas de gravedad por varios disparos que se efectuó. Además, en el interior de la casa, se encontraba el hijo de la pareja, un adolescente de 15 años que habría presenciado tanto la discusión como el ataque contra la mujer.

Un informe del diario local El Tribuno de Salta, indicaba que la pareja tenía tres hijos, según el relato de familiares cercanos a la pareja. El cuerpo de la mujer fue derivado por orden de la Justicia al Servicio de Tanatología Forense del CIF Salta, donde en las últimas horas se le realizaría la autopsia.

El agresor, que presentaba varios impactos de bala, fue trasladado de urgencia en una ambulancia al hospital Nuestra Señora del Rosario de Cafayate, donde permanece internado con pronóstico reservado, con una custodia policial.

El estado del atacante es crítico, revelaron los médicos, y no ha podido ser trasladado al Hospital San Bernardo, de la capital provincial, por el alto riesgo que representa su grave condición de salud.

Ataque femicidio hospital El atacante de la mujer se encuentra internado en grave estado y no pudo ser trasladado a otro hospital de la capital salteña. foto gentileza nuevodiariodesalta.com.ar

Fuentes de la investigación revelaron que no se registraban antecedentes previos de violencia familiar en ese domicilio, por lo que la conmoción entre los familiares y la comunidad fue aún mayor.

El cuerpo de la víctima, cuyo nombre no ha sido revelado, fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF Salta, donde este martes se realizará la autopsia.

La causa quedó a cargo de la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet. Asimismo, dispuso todas las medidas de rigor para esclarecer el caso. Además, la Unidad de Investigación UGAP Salta quedó a cargo de las tareas de investigación.