¿Femicidio o accidente? Un jurado definirá la situación de un policía de una fuerza de élite

Embed - JUICIO POR JURADO POR LA MUERTE VALERIA RAMÍREZ - ALEGATOS DE APERTURA

En la parte contraria están los abogados Leonardo Pasccón y Federico Yunez, quien a lo largo de la investigación sostuvieron que en realidad fue el hijo de 4 años a quien se le escapó el disparo que terminó con la vida de su propia madre accidentalmente.

Estas dos posturas sobre la muerte de la mujer, con las pruebas que buscarán respaldarlas, serán expuestas durante esta semana. Se espera que entre jueves y viernes, el jurado popular defina una decisión que podría derivar en una condena de prisión perpetua o en la libertad del policía.

Femicidio en Godoy Cruz

En la noche del 25 de noviembre de 2022, Franco Cuello y Valería Ramírez se encontraban en la habitación del domicilio donde convivían en el barrio La Gloria. La mujer recibió un disparo a corta distancia que ingresó por su nariz, la atravesó hacia su tórax y salió por la espalda. Perdió la vida a los pocos minutos.

Valeria Ramírez.jpg Valeria Ramírez, la víctima del presunto femicidio en el barrio La Gloria.

El policía que presta servicios en el Grupo Especial de Seguridad (GES), una de las divisiones más selectas de la fuerza, manifestó informalmente que había sido el hijo de 4 años quien efectuó el tiro pero luego terminó admitiendo ante sus colegas que se le escapó cuando limpiaba el arma -siempre bajo la teoría de un accidente-.

El menor de 4 años declaró en el expediente que "mi papá mató a mi mamá" y agregó que "la estaba peleando en la cama y entonces mató a mi mamá", lo que hizo que tome fuerza la teoría del femicidio. El menor dijo otras frases como que su progenitor "se porta muy mal" y que "estaba arreglando el arma, hizo así -movimiento brusco con la mano- y salió el tiro para mi mamá".