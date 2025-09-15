3 dormitorios y 3 baños: cuál es el precio de venta de una casa en el barrio Bombal en Mendoza

Cuánto vale una casa en el barrio Bombal

El barrio Bombal es uno de los más cotizados, tanto por inmobiliarias como por posibles compradores. Es conocida su belleza, pero también lo grandes que suelen ser las casas y lo costoso que puede resultar un alquiler o una compra.

Por ejemplo, en el portal Zonaprop, son varias las viviendas que se pueden ver y que cuentan con varias comodidades. Entre ellas, se encuentra una casa que cuenta con una superficie total de 750 metros cuadrados.

Según la descripción, esta casa ubicada en calle Pampa, muy cerca del límite entre Godoy Cruz y la ciudad de Mendoza. Posee 295 metros cuadrados de superficie cubierta y 14 ambientes.

Entre esos ambientes se cuentan tres dormitorios, tres cocheras y tres baños. Una casa ideal para que nadie deba esperar a que la otra persona deje de bañarse o, simplemente, cada uno pueda guardar su vehículo.

barrio bombal, casa en venta Esta casa del barrio Bombal, en Mendoza, posee tres baños

Además, según la descripción que se hace de la casa, esta cuenta con un living amplio y luminoso, un comedor con mucho espacio, una cocina totalmente equipada, lavandería independiente, recibido y galería, una sala de usos múltiples y un enorme jardín que rodea toda la casa.

¿El precio de esta casa en el barrio Bombal? Es de nada más y nada menos que 320.000 dólares. En pesos, esa cifra equivales a $468.800.000.

Dónde buscar casas en venta en Mendoza

Son varios los sitios en donde se pueden consultar casas en venta en Mendoza, ver sus precios y observar las fotos de cada vivienda. Está Zonaprop, Inmoclick,, Mendozaprop, etc. Otra alternativa es revisar los sitios de inmobiliarias o sus redes sociales.