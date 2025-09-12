Inicio Economía Alquiler
Cuánto cuesta un alquiler en una de las zonas más top de Mendoza

Buscar un departamento o una casa en alquiler puede ser un gran dolor de cabeza. Cuanto cuesta un lugar para vivir en una de las zonas más top de Mendoza

Un alquiler es un momento de placer y también de dolores de cabeza. Lo primero tiene que ver con el hecho de tener un techo que considerar propio, aunque sea por unos años. Lo segundo, porque buscar un departamento o una casa que se ajuste a los gustos, pero también al presupuesto, es una tarea muy cansadora.

En Mendoza, hay zonas de alquiler muy cotizadas, tanto por inmobiliarias como por inquilinos. Conseguir una casa o un departamento allí, no solo da seguridad, sino también cierto status. Entre estos lugares tan deseados, se encuentran todos los inmuebles ubicados en el barrio Bombal de Godoy Cruz.

Los alquileres de departamentos van desde los $430.000 hasta el $1.350.000, aunque se suman las expensas en algunos casos

Cuánto cuesta un alquiler en una zona de las más top de Mendoza

El barrio Bombal de Godoy Cruz es uno de los más cotizados por varios factores: seguridad, belleza y cercanía, tanto con la actividad nocturna como con el centro de la ciudad de Mendoza. No obstante, no es fácil vivir allí, ya que los alquileres están lejos de ser de los más baratos.

Según uno de los sitios de alquileres más conocidos, un departamento de una habitación y 45 metros cuadrados no baja de $430.000 por mes. Eso sí, por $100.000 más, incluso se puede conseguir alguno con cochera.

Si lo que se busca es seguridad, también se puede ir al extremo más caro y esas son las Torres Agustinas, ubicadas en calle Yrigoyen. Un departamento de tres habitaciones, dos baños y cocheras, puede conseguirse por un alquiler de $1.350.000 por mes. Eso sí, hay que sumarle $350.000 de expensas.

No son muchas las casas en alquiler que se consiguen en esta zona de Mendoza

La situación de las casas en alquiler

A diferencia de los departamentos, son muy pocas las casas que se encuentran en alquiler en esta zona de Mendoza y las que hay superan todas la suma de $1.200.000 de alquiler.

No obstante, este barrio es conocido por el tamaño de sus propiedades y estas casas en alquiler no se quedan atrás, ya que poseen, como mínimo, 5 dormitorios y dos baños, como para que todas las familias tengan suficiente lugar y comodidad.

