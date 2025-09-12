Inicio Policiales asesinato
Investigación

Identificaron al hombre calcinado en Guaymallén y atraparon al "Bigote" como posible autor

El asesinato fue el lunes y el cuerpo fue encontrado en un descampado de Guaymallén. Se trata de un hombre de 78 años. Hay un detenido y siguen las medidas

Por UNO
El hombre de 78 años fue encontrado quemado el lunes pasado en Guaymallén. Tras su asesinato detuvieron al presunto autor.

El hombre de 78 años fue encontrado quemado el lunes pasado en Guaymallén. Tras su asesinato detuvieron al presunto autor.

El hombre que fue encontrado quemado en un descampado en Guaymallén el lunes pasado fue identificado por un análisis de ADN. Se supo que la víctima del asesinato tenía 78 años y el presunto autor, conocido como Bigote, fue capturado en la madrugada de este viernes.

La fiscalía de Homicidios identificó al hombre que fue encontrado cuando su cuerpo todavía largaba humo tras haber sido calcinado en un descampado en calles Manuel A. Sáenz y Victoria, de Guaymallén.

asesinato guaymallén descampado
El asesinato ocurri&oacute; el lunes pasado y el cuerpo del hombre fue encontrado quemado en un descampado de calles Manuel A. S&aacute;enz y Victoria, de Guaymall&eacute;n.

El asesinato ocurrió el lunes pasado y el cuerpo del hombre fue encontrado quemado en un descampado de calles Manuel A. Sáenz y Victoria, de Guaymallén.

El asesinato ocurrió el lunes, pero el cuerpo estaba tan quemado que los especialistas de Policía Científica no pudieron identificarlo en el momento.

Luego de un estudio de ADN confirmaron que se trata de Norberto Alejandro Sánchez, de 78, años, quien vivía en Villa Nueva, también en Guaymallén.

Un detenido por el asesinato en Guaymallén

Luego de confirmar que se trataba de Sánchez, los pesquisas de la División de Homicidios rastreó los últimos minutos de vida del hombre y sus personas cercanas, hasta que consiguieron la identidad del presunto autor.

Se trata de un hombre de 33 años conocido como Bigote, quien desde el jueves tenía pedido de captura. Los pesquisas trabajaron hasta la madrugada cuando atraparon al sospechoso.

Policía móviles Seguridad
La Polic&iacute;a captur&oacute; al Bigote, presunto autor del asesinato de Norberto S&aacute;nchez, de 78 a&ntilde;os. Imagen ilustrativa.

La Policía capturó al Bigote, presunto autor del asesinato de Norberto Sánchez, de 78 años. Imagen ilustrativa.

Una de las hipótesis que tienen los investigadores es que el posible autor del asesinato quería quedarse con la casa de Sánchez, pero se analizan otras posibilidades.

La fiscal de Homicidios Andrea Lazo está a cargo de la investigación y seguirá con medidas para determinar los detalles del asesinato ocurrido el lunes en Guaymallén.

Temas relacionados:

Te puede interesar