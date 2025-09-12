Identificaron al hombre calcinado en Guaymallén y atraparon al "Bigote" como posible autor

El asesinato ocurrió el lunes, pero el cuerpo estaba tan quemado que los especialistas de Policía Científica no pudieron identificarlo en el momento.

Luego de un estudio de ADN confirmaron que se trata de Norberto Alejandro Sánchez, de 78, años, quien vivía en Villa Nueva, también en Guaymallén.

Un detenido por el asesinato en Guaymallén

Luego de confirmar que se trataba de Sánchez, los pesquisas de la División de Homicidios rastreó los últimos minutos de vida del hombre y sus personas cercanas, hasta que consiguieron la identidad del presunto autor.

Se trata de un hombre de 33 años conocido como Bigote, quien desde el jueves tenía pedido de captura. Los pesquisas trabajaron hasta la madrugada cuando atraparon al sospechoso.

Policía móviles Seguridad La Policía capturó al Bigote, presunto autor del asesinato de Norberto Sánchez, de 78 años. Imagen ilustrativa. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Una de las hipótesis que tienen los investigadores es que el posible autor del asesinato quería quedarse con la casa de Sánchez, pero se analizan otras posibilidades.

La fiscal de Homicidios Andrea Lazo está a cargo de la investigación y seguirá con medidas para determinar los detalles del asesinato ocurrido el lunes en Guaymallén.