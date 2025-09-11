Inicio Sociedad Pronóstico del tiempo
El pronóstico del tiempo para Mendoza anticipó heladas y viento Zonda para el sábado

El pronóstico para Mendoza indica que este viernes seguirán las mañanas frías y la máxima llegará a 25°C

Por UNO
Este viernes continúan las temperaturas agradables de primavera en Mendoza.
El pronóstico del tiempo para Mendoza en el cierre de la semana arrojó que este viernes 12 de septiembre será un día agradable, con temperaturas bajo cero en la mañana por la ocurrencia de heladas matinales. El resto del fin de semana se mantendrá con temperaturas agradables y se espera que sople el viento Zonda en precordillera y Malargüe, este sábado.

La Dirección de Contingencias Climáticas informó que este viernes será una jornada con mínimas bajas y en algunos casos con marcas térmicas por debajo de cero grados: Junín: 4°C, Medrano: 5°C, Los Campamentos: 2.8°C, Santa Rosa: 2°C, El Peral: 2.5°C, Tunuyán: -1°C, Vista Flores: -0.8°C, La Consulta: 2°C, Casas Viejas: -2°C. Oasis sur: Heladas parciales débiles y aisladas, mínimas para G. Alvear: -0.5°C a +2.0°C; San Rafael: -1.0°C a +2.0°C.

Se espera una máxima de 25°C y una mínima de 10°C.

Para el sábado se prevé un fenómeno de Zonda en precordillera y en Malargüe.

La máxima llegará a los 28°C y la mínima a 11°C.

El pronóstico del tiempo para Mendoza anticipa una máxima de 25°C para este viernes en Mendoza.

El pronóstico del tiempo para el resto de la semana

El domingo se espera que haya un descenso de la temperatura y la presencia de vientos fuertes del sur. Inestable en cordillera.

La máxima ascenderá a los 22°C y la mínima será de 14°C.

El próximo lunes se mantienen las condiciones del tiempo con poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

La máxima será de 23°C y la mínima de 10°C.

Por último, el martes será el día más caluroso con una máxima que llegará a los 27°C.

