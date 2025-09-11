El pronóstico del tiempo para Mendoza anticipó heladas y viento Zonda para el sábado

Para el sábado se prevé un fenómeno de Zonda en precordillera y en Malargüe.

La máxima llegará a los 28°C y la mínima a 11°C.

pronostico del tiempo turistas covid en mendoza (4).jpg El pronóstico del tiempo para Mendoza anticipa una máxima de 25°C para este viernes en Mendoza. Foto: Martín Pravata

El pronóstico del tiempo para el resto de la semana

El domingo se espera que haya un descenso de la temperatura y la presencia de vientos fuertes del sur. Inestable en cordillera.

La máxima ascenderá a los 22°C y la mínima será de 14°C.

El próximo lunes se mantienen las condiciones del tiempo con poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

La máxima será de 23°C y la mínima de 10°C.

Por último, el martes será el día más caluroso con una máxima que llegará a los 27°C.