No lo dejaron entrar a la escuela porque llegó tarde y mató a 2 profesoras

masacre escuela michoacan La escuela de Michoacán donde ocurrió la masacre.

Masacre en la escuela de México

Según las primeras investigaciones, el joven abandonó la escuela luego de que no lo dejaran ingresar por su tardanza y se dirigió a su casa, donde tomó el rifle. Regresó al colegio y disparó de manera selectiva contra las docentes. Testigos relataron que el ataque fue rápido y dirigido exclusivamente a las maestras, sin que el agresor intentara dañar a otros estudiantes.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó que el adolescente actuó con premeditación, ya que horas antes había publicado en sus redes sociales videos donde posaba armado con el mismo fusil, acompañado de contenidos de la comunidad “incel” y referencias a asesinos seriales.

Embed | Un estudiante de 15 años en Michoacán, México, mató a dos de sus profesoras con un fusil AR-15 porque le negaron el acceso a la escuela por llegar tarde. Él había grabado vídeos para sus redes sociales enseñando el amor.

pic.twitter.com/jQBueBgZ0P — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 25, 2026

Las víctimas del doble crimen fueron identificadas como María del Rosario, de 36 años, y Tatiana, de 37 años. Ambas eran profesoras queridas en esa escuela y se encontraban supervisando el ingreso de los alumnos en el momento del ataque. Sus cuerpos fueron hallados en el segundo piso con múltiples impactos de bala. Familiares y colegas las describieron como mujeres dedicadas a la educación, con años de experiencia en el bachillerato privado.

El autor del doble crimen es hijastro de un integrante de la Marina mexicana, quien declaró ante las autoridades que el arma no le pertenecía. El adolescente fue detenido en las inmediaciones de la escuela y puesto a disposición de las instancias correspondientes para menores. En sus publicaciones de Instagram de la madrugada anterior, compartió cuatro historias: dos con el arna de fuego y las otras con discursos de odio provenientes de grupos incel, que expresaban intenciones violentas contra feministas.