Video del horror: el momento exacto en el que 8 jóvenes golpean salvajemente a una menor a la salida de la escuela

El ataque, caracterizado por una saña alarmante, fue registrado a través de un video captado por un joven que presenciaba la escena. En las imágenes, publicada por el medio citado, se observa cómo la víctima es derribada y agredida con puños y patadas mientras permanece indefensa en el suelo.

A pesar de los desesperados pedidos del testigo, quien gritaba para detener la golpiza, las agresoras continuaron sin piedad alguna, llegando incluso a tirarle el pelo a la menor y arrastrarla por la vereda.

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Tras concretar la salvaje golpiza, las atacantes huyeron a pie hacia una esquina donde eran aguardadas por otros jóvenes en moto, lo que facilitó una rápida retirada del área y refuerza la hipótesis de un ataque premeditado.

La investigación ha quedado bajo la órbita de la Dra. Silvia Sorrentino, titular de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 del Departamento Judicial San Martín.