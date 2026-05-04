Video del horror: el momento exacto en el que 8 jóvenes golpean salvajemente a una menor a la salida de la escuela

Villa Ballester está nuevamente en el foco de atención. Luego del escándalo que se dio a conocer la semana pasada cuando la policía encontró ocho fetos en bolsas de residuos en la Clínica Santa María, ahora se viralizó un video de una salvaje golpiza a la salida de una escuela. Un grupo de jóvenes atacó sin piedad a una menor de edad, escapando luego con total impunidad.
Imágenes escalofriantes: el momento preciso en donde un grupo de jóvenes golpea a una menor
Una nueva escena de violencia extrema entre adolescentes ha conmocionado a la comunidad de Villa Ballester, en el partido bonaerense de San Martín. El pasado viernes, alrededor de las 18:00 horas, una estudiante de la institución Hogar Escuela Cristiana FE fue víctima de una emboscada y posterior golpiza mientras se retiraba de su jornada educativa.
Según cuenta el medio SM Noticias, los hechos se produjeron específicamente en la intersección de las calles Almirante Brown y Artigas, un punto transitado que se convirtió en el escenario de una agresión colectiva.
El ataque, caracterizado por una saña alarmante, fue registrado a través de un video captado por un joven que presenciaba la escena. En las imágenes, publicada por el medio citado, se observa cómo la víctima es derribada y agredida con puños y patadas mientras permanece indefensa en el suelo.
A pesar de los desesperados pedidos del testigo, quien gritaba para detener la golpiza, las agresoras continuaron sin piedad alguna, llegando incluso a tirarle el pelo a la menor y arrastrarla por la vereda.
Tras concretar la salvaje golpiza, las atacantes huyeron a pie hacia una esquina donde eran aguardadas por otros jóvenes en moto, lo que facilitó una rápida retirada del área y refuerza la hipótesis de un ataque premeditado.
La investigación ha quedado bajo la órbita de la Dra. Silvia Sorrentino, titular de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 del Departamento Judicial San Martín.