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Buenos Aires

Video del horror: el momento exacto en el que 8 jóvenes golpean salvajemente a una menor a la salida de la escuela

La escalofriante golpiza sucedió el pasado viernes, cuando una menor de edad salía de un colegio religioso

Walter Vasquez
Por Walter Vasquez [email protected]
La golpiza sucedió en Villa Ballester, provincia de Buenos Aires.

La golpiza sucedió en Villa Ballester, provincia de Buenos Aires.

Villa Ballester está nuevamente en el foco de atención. Luego del escándalo que se dio a conocer la semana pasada cuando la policía encontró ocho fetos en bolsas de residuos en la Clínica Santa María, ahora se viralizó un video de una salvaje golpiza a la salida de una escuela. Un grupo de jóvenes atacó sin piedad a una menor de edad, escapando luego con total impunidad.

Imágenes escalofriantes: el momento preciso en donde un grupo de jóvenes golpea a una menor

Una nueva escena de violencia extrema entre adolescentes ha conmocionado a la comunidad de Villa Ballester, en el partido bonaerense de San Martín. El pasado viernes, alrededor de las 18:00 horas, una estudiante de la institución Hogar Escuela Cristiana FE fue víctima de una emboscada y posterior golpiza mientras se retiraba de su jornada educativa.

Según cuenta el medio SM Noticias, los hechos se produjeron específicamente en la intersección de las calles Almirante Brown y Artigas, un punto transitado que se convirtió en el escenario de una agresión colectiva.

El ataque, caracterizado por una saña alarmante, fue registrado a través de un video captado por un joven que presenciaba la escena. En las imágenes, publicada por el medio citado, se observa cómo la víctima es derribada y agredida con puños y patadas mientras permanece indefensa en el suelo.

A pesar de los desesperados pedidos del testigo, quien gritaba para detener la golpiza, las agresoras continuaron sin piedad alguna, llegando incluso a tirarle el pelo a la menor y arrastrarla por la vereda.

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Tras concretar la salvaje golpiza, las atacantes huyeron a pie hacia una esquina donde eran aguardadas por otros jóvenes en moto, lo que facilitó una rápida retirada del área y refuerza la hipótesis de un ataque premeditado.

La investigación ha quedado bajo la órbita de la Dra. Silvia Sorrentino, titular de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 del Departamento Judicial San Martín.

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