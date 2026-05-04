"El turismo y la minería de Malargüe necesitan vuelos regulares", señaló Aeropuertos Argentina

Tienen en cuenta lo principal: el aeropuerto Ricardo Salomón, en el departamento Malargüe, "está operativo y listo para recibir vuelos durante todos los días del año".

Embed - Cámara de Comercio Malargüe Oficial on Instagram: " La Cámara de Comercio de Malargüe recibió al Sr. Francisco Sambrano, encargado de Aeropuertos Argentina 2000 en Malargüe. La conectividad aérea y la logística son claves para el crecimiento económico de nuestra región, impulsando el turismo, el comercio y nuevas oportunidades de desarrollo. Seguimos trabajando para fortalecer los vínculos que potencien a Malargüe como un punto estratégico del sur mendocino. #Malargüe #CámaraDeComercio #Conectividad #Logística #desarrolloregional" View this post on Instagram

Aeropuerto de Malargüe busca conectividad aérea

El aeropuerto de Malargüe es una de las tres estaciones aéreas de Mendoza, junto con El Plumerillo y San Rafael, y cuenta con una cantidad importante de metros de pista, que lo convierte en el segundo en importancia en la provincia.

Diversos sectores turísticos y productivos precisan, explicó Sambrano, de la conectividad con Malargüe.

Y detalló: Las Leñas y El Azufre; desarrollos en materia de minería y el observatorio Pierre Auger, junto con la instalación de una antena de la Estación Espacial Europea.

las leñas edificios.jpg El complejo de esquí Las Leñas, cuyo acceso sería más directo con vuelos regulares a Malargüe.

El aeropuerto malargüino, explicaron desde Aeropuertos Argentina, cuenta con sistemas de seguridad modernos y organismos afines a la actividad aeroportuaria: Migraciones, Aduana y Sanidad de Frontera.

La reactivación del aeropuerto de Malargüe se perfila como una herramienta clave para impulsar el turismo y la economía local.

La propuesta contempla comenzar con vuelos de baja frecuencia para estimular la demanda y potenciar sectores como el turismo, la educación y los negocios.