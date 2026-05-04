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"El turismo y la minería de Malargüe necesitan vuelos regulares", señaló Aeropuertos Argentina

Aeropuertos Argentina, la Cámara de Comercio de Malargüe y el Gobierno gestionan vuelos regulares para favorecer el turismo y la industria, explicó el administrador Francisco Sambrano

José Luis Verderico
Por José Luis Verderico [email protected]
El aeropuerto de Malargüe está en condiciones de operar y gestionan frecuencias, explicaron desde Aeropuertos Argentina.

El aeropuerto de Malargüe está en condiciones de operar y gestionan frecuencias, explicaron desde Aeropuertos Argentina.

Francisco Sambrano, administrador de Aeropuertos Argentina en Malargüe, dijo a Radio Nihuil que "falta conectividad aérea" con ese departamento del sur mendocino, lo que obliga a protagonistas de diversos rubros a viajar casi 400 kilómetros desde Mendoza.

El ejecutivo señaló que Aeropuertos Argentina, la Cámara de Comercio de Malargüe y un sector del gobierno provincial gestionan con distintas compañías aéreas la programación de vuelos regulares.

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El aeropuerto Ricardo Salom&oacute;n, de Malarg&uuml;e.

El aeropuerto Ricardo Salomón, de Malargüe.

Tienen en cuenta lo principal: el aeropuerto Ricardo Salomón, en el departamento Malargüe, "está operativo y listo para recibir vuelos durante todos los días del año".

Embed - Cámara de Comercio Malargüe Oficial on Instagram: " La Cámara de Comercio de Malargüe recibió al Sr. Francisco Sambrano, encargado de Aeropuertos Argentina 2000 en Malargüe. La conectividad aérea y la logística son claves para el crecimiento económico de nuestra región, impulsando el turismo, el comercio y nuevas oportunidades de desarrollo. Seguimos trabajando para fortalecer los vínculos que potencien a Malargüe como un punto estratégico del sur mendocino. #Malargüe #CámaraDeComercio #Conectividad #Logística #desarrolloregional"
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Aeropuerto de Malargüe busca conectividad aérea

El aeropuerto de Malargüe es una de las tres estaciones aéreas de Mendoza, junto con El Plumerillo y San Rafael, y cuenta con una cantidad importante de metros de pista, que lo convierte en el segundo en importancia en la provincia.

Diversos sectores turísticos y productivos precisan, explicó Sambrano, de la conectividad con Malargüe.

Y detalló: Las Leñas y El Azufre; desarrollos en materia de minería y el observatorio Pierre Auger, junto con la instalación de una antena de la Estación Espacial Europea.

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El complejo de esqu&iacute; Las Le&ntilde;as, cuyo acceso ser&iacute;a m&aacute;s directo con vuelos regulares a Malarg&uuml;e.

El complejo de esquí Las Leñas, cuyo acceso sería más directo con vuelos regulares a Malargüe.

El aeropuerto malargüino, explicaron desde Aeropuertos Argentina, cuenta con sistemas de seguridad modernos y organismos afines a la actividad aeroportuaria: Migraciones, Aduana y Sanidad de Frontera.

La reactivación del aeropuerto de Malargüe se perfila como una herramienta clave para impulsar el turismo y la economía local.

La propuesta contempla comenzar con vuelos de baja frecuencia para estimular la demanda y potenciar sectores como el turismo, la educación y los negocios.

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