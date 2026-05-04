Francisco Sambrano, administrador de Aeropuertos Argentina en Malargüe, dijo a Radio Nihuil que "falta conectividad aérea" con ese departamento del sur mendocino, lo que obliga a protagonistas de diversos rubros a viajar casi 400 kilómetros desde Mendoza.
"El turismo y la minería de Malargüe necesitan vuelos regulares", señaló Aeropuertos Argentina
Aeropuertos Argentina, la Cámara de Comercio de Malargüe y el Gobierno gestionan vuelos regulares para favorecer el turismo y la industria, explicó el administrador Francisco Sambrano
El ejecutivo señaló que Aeropuertos Argentina, la Cámara de Comercio de Malargüe y un sector del gobierno provincial gestionan con distintas compañías aéreas la programación de vuelos regulares.
Tienen en cuenta lo principal: el aeropuerto Ricardo Salomón, en el departamento Malargüe, "está operativo y listo para recibir vuelos durante todos los días del año".
Aeropuerto de Malargüe busca conectividad aérea
El aeropuerto de Malargüe es una de las tres estaciones aéreas de Mendoza, junto con El Plumerillo y San Rafael, y cuenta con una cantidad importante de metros de pista, que lo convierte en el segundo en importancia en la provincia.
Diversos sectores turísticos y productivos precisan, explicó Sambrano, de la conectividad con Malargüe.
Y detalló: Las Leñas y El Azufre; desarrollos en materia de minería y el observatorio Pierre Auger, junto con la instalación de una antena de la Estación Espacial Europea.
El aeropuerto malargüino, explicaron desde Aeropuertos Argentina, cuenta con sistemas de seguridad modernos y organismos afines a la actividad aeroportuaria: Migraciones, Aduana y Sanidad de Frontera.
La reactivación del aeropuerto de Malargüe se perfila como una herramienta clave para impulsar el turismo y la economía local.
La propuesta contempla comenzar con vuelos de baja frecuencia para estimular la demanda y potenciar sectores como el turismo, la educación y los negocios.