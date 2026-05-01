_São Paulo-Guarulhos, en Brasil

El aeropuerto más transitado de América Latina superó los 47 millones de pasajeros y ahora busca expandirse para no colapsar

El Aeropuerto Internacional de São Paulo-Guarulhos es el principal aeropuerto de Brasil y el más transitado de América Latina, con dos pistas de aterrizaje de alta capacidad (hasta 3.700 metros), tres terminales de pasajeros y operación continua las 24 horas del día. Está habilitado para recibir aeronaves de gran porte, como el Airbus A380, y conecta a São Paulo con destinos en todos los continentes.

Actualmente, su infraestructura está distribuida en terminales con funciones específicas: la Terminal 2 concentra gran parte de los vuelos nacionales y regionales, mientras que la Terminal 3 se especializa en operaciones internacionales de larga distancia, con tecnología más moderna y mayor capacidad operativa.

_São Paulo-Guarulhos, en Brasil (1)

Cómo será la ampliación de este aeropuerto

Ampliación de terminales de pasajeros: construcción del nuevo muelle T3B y expansión de áreas de embarque en la Terminal 2, con nuevas posiciones para aeronaves de fuselaje ancho .

del nuevo muelle T3B y expansión de áreas de embarque en la Terminal 2, con nuevas posiciones para aeronaves de fuselaje ancho . Incorporación de infraestructura operativa: mejoras en plataformas (aprons), calles de rodaje y posiciones de estacionamiento para aumentar la capacidad de operaciones simultáneas .

operativa: mejoras en plataformas (aprons), calles de rodaje y posiciones de estacionamiento para aumentar la capacidad de operaciones simultáneas . Modernización del sistema de equipajes y tecnología: renovación de sistemas de manejo de equipaje, incorporación de escáneres, X-ray y tecnologías de seguridad y control de pasajeros .

Optimización de accesos y servicios internos: mejoras en movilidad interna, estacionamientos y conexión entre terminales para agilizar el flujo de pasajeros .

Plan de inversiones hasta 2029: un programa de aproximadamente R$ 2.500 millones destinado a ampliar capacidad, mejorar seguridad y reducir congestión operativa .