El aeropuerto más transitado de América Latina atraviesa una etapa clave de construcción y transformación. El crecimiento sostenido del tráfico aéreo lo ha llevado a operar al límite de su capacidad, en un contexto de fuerte recuperación de los viajes y aumento de la conectividad regional.
El aeropuerto más transitado de América Latina superó los 47 millones de pasajeros y ahora busca expandirse para no colapsar
Superando los 47 millones de pasajeros, este aeropuerto busca ampliar sus instalaciones para gestionar el crecimiento del tráfico aéreo
El Aeropuerto Internacional de São Paulo-Guarulhos superó los 47 millones de pasajeros en 2025, según datos del sector aeronáutico, consolidando un nuevo récord histórico. Ante esta demanda creciente, la construcción de nuevas obras de expansión busca ampliar su infraestructura, mejorar la eficiencia operativa y evitar la saturación, reforzando su papel como principal hub aéreo de la región.
El aeropuerto más transitado de América Latina superó los 47 millones de pasajeros y ahora busca expandirse para no colapsar
El Aeropuerto Internacional de São Paulo-Guarulhos es el principal aeropuerto de Brasil y el más transitado de América Latina, con dos pistas de aterrizaje de alta capacidad (hasta 3.700 metros), tres terminales de pasajeros y operación continua las 24 horas del día. Está habilitado para recibir aeronaves de gran porte, como el Airbus A380, y conecta a São Paulo con destinos en todos los continentes.
Actualmente, su infraestructura está distribuida en terminales con funciones específicas: la Terminal 2 concentra gran parte de los vuelos nacionales y regionales, mientras que la Terminal 3 se especializa en operaciones internacionales de larga distancia, con tecnología más moderna y mayor capacidad operativa.
Cómo será la ampliación de este aeropuerto
- Ampliación de terminales de pasajeros: construcción del nuevo muelle T3B y expansión de áreas de embarque en la Terminal 2, con nuevas posiciones para aeronaves de fuselaje ancho .
- Incorporación de infraestructura operativa: mejoras en plataformas (aprons), calles de rodaje y posiciones de estacionamiento para aumentar la capacidad de operaciones simultáneas .
- Modernización del sistema de equipajes y tecnología: renovación de sistemas de manejo de equipaje, incorporación de escáneres, X-ray y tecnologías de seguridad y control de pasajeros .
- Optimización de accesos y servicios internos: mejoras en movilidad interna, estacionamientos y conexión entre terminales para agilizar el flujo de pasajeros .
- Plan de inversiones hasta 2029: un programa de aproximadamente R$ 2.500 millones destinado a ampliar capacidad, mejorar seguridad y reducir congestión operativa .