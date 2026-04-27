La obra del Metrotranvía al aeropuerto ya impacta en el tránsito: comenzaron los cortes en el Acceso Norte

aeropuerto obra metrotranvia Por la obra del Metrotranvía, comenzaron los desvíos en el Acceso Norte. Foto: Analía Doña

Los desvíos son necesarios para ejecutar los tres pasos a nivel previstos en la zona para que el Metrotranvía ingrese al Aeropuerto Internacional de Mendoza.

“La ampliación del Metrotranvía ya alcanzó 71% de avance en el tramo Godoy Cruz–Luján de Cuyo y avanza también hacia el aeropuerto, consolidando un modelo de transporte moderno, sustentable e integrado para todo el Gran Mendoza”, confió a Diario UNO el ministro de Gobierno, Natalio Mema.

El Metrotranvía hacia el aeropuerto

La obra de ampliación del Metrotranvía hacia el norte avanza de tal manera que ya se instalaron gran parte de las vías y columnas catenarias dentro del predio del aeropuerto.

obra metrotranvia aeropuerto cortes ruta 40 La obra de ampliación del Metrotranvía ya está en 70,95% de avance. Foto: Analía Doña

Actualmente, confiaron desde el Ministerio de Gobierno, las tareas se concentran en las terminaciones del parador -donde ya se colocaron luminarias y se avanza con el hormigonado de andenes- y en el inicio del cerramiento perimetral para el ingreso de las duplas.

En paralelo a las obras que se están ejecutando para colocar vías sobre el Acceso Norte, están comenzado las obras de paisajismo y riego que darán forma a la plaza integradora del Parador Aeropuerto.

obra metrotranvia aeripuerto La rotonda más cercana al ingreso al aeropuerto está cortada por las obras del Metrotranvía. Foot: Analía Doña

El Metrotranvía hacia Luján

En la Etapa III del Metrotranvía, que es la que conecta Godoy Cruz con Luján de Cuyo, ya se instaló la doble vía desde calle Beltrán (Godoy Cruz) hasta Besares (Luján de Cuyo), por lo que solo resta instalar tramos específicos en Perito Moreno y la adecuación en calle Salta.

Actualmente, hay trabajos en el tendido eléctrico de media tensión hacia la subestación Peltier, la extensión del parador 25 de Mayo y la implementación de riel embebido entre Beltrán y Anzorena.

En paralelo, avanzan las terminaciones de veredas y locales técnicos en los paradores Chacabuco, Rivadavia y la Estación Benegas.

La intención del Gobierno es habilitar parcialmente alguno de los tramos antes de que esté completamente finalizada la obra; lo que –de seguir a este ritmo- podría suceder en el último trimestre del año.

metrotranvia aeropuerto Las máquinas de la obra del Metrotranvía hacia el aeropuerto ya están a 100 metros del Acceso Norte. Foto: Analía Doña

“Esto no es una obra aislada: es la base de una red estratégica que va a articularse con el futuro Tren de Cercanías, permitiendo conectar el Este provincial con el área metropolitana de manera más rápida, segura y eficiente”, agregó Mema sobre el futuro del Metrotranvía.