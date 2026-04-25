Metrotranvía: el Gobierno autorizó otro pago millonario para los paradores inteligentes

Cómo funcionan los paradores inteligentes

Los paradores inteligentes son estaciones de preembarque que incorporan tecnología para ordenar y optimizar el acceso al servicio.

Están equipados con:

molinetes electrónicos para validar el pasaje (SUBE, tarjetas y QR)

accesos automatizados

videovigilancia

cierre perimetral

sistemas de monitoreo del flujo de pasajeros

El objetivo es mejorar la eficiencia operativa y la experiencia de viaje.

Dónde están los paradores inteligentes del Metrotranvía

Actualmente hay 19 paradores en funcionamiento en el Área Metropolitana.

Ciudad de Mendoza (5): Belgrano, Suipacha, Moldes, Lugones y Rubilar

Godoy Cruz (7): 25 de Mayo, Pellegrini, Godoy Cruz, Progreso, Independencia, Parque TIC y 9 de Julio

El resto se distribuye en otros puntos del sistema.

metrotranvia parador belgrano

Impacto del sistema en el Metrotranvía

Según datos oficiales, la implementación permitió:

aumentar en alrededor de 20% el pago del pasaje

reducir la evasión

agilizar el ascenso

mejorar la experiencia de los usuarios

Una obra con financiamiento sostenido

La inversión en paradores inteligentes no es nueva. El proyecto fue lanzado en 2025 como parte de un plan de modernización financiado por la Provincia, con ejecución por etapas.

Desde entonces, el Gobierno viene realizando aportes a la Sociedad de Transporte de Mendoza para sostener la obra, que prevé la instalación de unos 25 paradores en total.

El decreto publicado ahora se suma a esa línea de financiamiento y apunta a pagar trabajos ya realizados.

Quién ejecuta la obra de los paradores inteligentes del Metrotranvía

La obra de los paradores inteligentes del Metrotranvía fue adjudicada a la empresa Ambiente Smart S.A., encargada de implementar el sistema en las distintas estaciones.