El Gobierno de Mendoza autorizó un aporte de capital de $211,7 millones a la empresa estatal Sociedad de Transporte de Mendoza para avanzar con la obra de paradores inteligentes del Metrotranvía.
Metrotranvía: el Gobierno autorizó otro pago millonario para los paradores inteligentes
El aporte es de $211,7 millones. La obra del sistema de preembarque apunta a modernizar el servicio del Metrotranvía: en total se instalarán 25
El financiamiento será destinado específicamente a pagar certificados de obra ya ejecutados del sistema de preembarque, que apunta a modernizar el servicio.
Cómo funcionan los paradores inteligentes
Los paradores inteligentes son estaciones de preembarque que incorporan tecnología para ordenar y optimizar el acceso al servicio.
Están equipados con:
- molinetes electrónicos para validar el pasaje (SUBE, tarjetas y QR)
- accesos automatizados
- videovigilancia
- cierre perimetral
- sistemas de monitoreo del flujo de pasajeros
El objetivo es mejorar la eficiencia operativa y la experiencia de viaje.
Dónde están los paradores inteligentes del Metrotranvía
Actualmente hay 19 paradores en funcionamiento en el Área Metropolitana.
- Ciudad de Mendoza (5): Belgrano, Suipacha, Moldes, Lugones y Rubilar
- Godoy Cruz (7): 25 de Mayo, Pellegrini, Godoy Cruz, Progreso, Independencia, Parque TIC y 9 de Julio
El resto se distribuye en otros puntos del sistema.
Impacto del sistema en el Metrotranvía
Según datos oficiales, la implementación permitió:
- aumentar en alrededor de 20% el pago del pasaje
- reducir la evasión
- agilizar el ascenso
- mejorar la experiencia de los usuarios
Una obra con financiamiento sostenido
La inversión en paradores inteligentes no es nueva. El proyecto fue lanzado en 2025 como parte de un plan de modernización financiado por la Provincia, con ejecución por etapas.
Desde entonces, el Gobierno viene realizando aportes a la Sociedad de Transporte de Mendoza para sostener la obra, que prevé la instalación de unos 25 paradores en total.
El decreto publicado ahora se suma a esa línea de financiamiento y apunta a pagar trabajos ya realizados.
Quién ejecuta la obra de los paradores inteligentes del Metrotranvía
La obra de los paradores inteligentes del Metrotranvía fue adjudicada a la empresa Ambiente Smart S.A., encargada de implementar el sistema en las distintas estaciones.