Luz verde para la adhesión al RIMI, reforma del Casino y cambios en el Fondo para la Transformación

Maipú Pymes 1.jpg Con el RIMI se busca beneficiar a las pymes. Foto: Archivo

Adhesión al RIMI con "plus" mendocino

Mendoza busca acoplarse al Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI) a nivel nacional enfocado en Mipymes, que ofrece amortización acelerada en Ganancias y devolución anticipada de IVA por dos años.

Sin embargo, la provincia sumará beneficios impositivos locales por un plazo de 10 años para volver más atractivo el territorio:

Estabilidad impositiva: no se incrementará la carga tributaria provincial a las empresas adheridas.

no se incrementará la carga tributaria provincial a las empresas adheridas. Financiamiento: acceso prioritario a subsidios de tasas.

acceso prioritario a subsidios de tasas. Otros incentivos: prioridad en capacitación técnica, programas de fomento del empleo y radicación preferente en parques industriales provinciales.

Reestructuración integral del Instituto de Juegos y Casinos

La ley otorga un plazo de un año para avanzar en una reorganización profunda del Instituto de Juegos y Casinos para asegurar su sostenibilidad financiera, aunque con un límite clave: se garantizó que no se verán afectados los fondos destinados a los programas de salud (según la Ley 8.701).

Para el personal de planta permanente se prevén salidas acordadas antes de avanzar con reestructuraciones directas:

Retiro voluntario: con una indemnización de hasta 120% de lo determina ley (quienes adhieran no podrán volver al Estado por un tiempo).

Reubicación: traslado a otras áreas del Casino o a otros organismos del sector público, respetando antigüedad y nivel de ingresos (mediante adicionales compensatorios si la nueva función paga menos).

Despido: en caso de no prosperar las opciones anteriores, se procederá a la extinción del vínculo con indemnización.

Casinos Mendoza.jpg El Instituto de Juegos y Casinos será reestructurado. Foto: Archivo

Liquidación del Fondo para la Transformación

El histórico fondo creado en 1993 dejará atrás su esquema actual. Ante el desgaste de su patrimonio, el Estado redefinirá su rol: el FPTyC dejará de otorgar créditos directos y será eliminado. Lo reemplazará la Dirección de Financiamiento Productivo para enfocarse en subsidiar tasas de interés de bancos privados para pymes y asistir en emergencias coyunturales.

El Ministerio de Hacienda nombrará un liquidador para llevar adelante el proceso administrativo y laboral del organismo. Durante la liquidación, se suspende la obligación de publicar informes tradicionales y se establece la obligación de presentar un informe trimestral de avance ante Hacienda y la Legislatura.

Por otra parte, casi 30 años después de las privatizaciones de los '90, la provincia busca limpiar los activos remanentes de los ex bancos provinciales a través de la DAABO. La norma autoriza a dar de baja créditos incobrables por prescripción, quiebras o insolvencia, eliminándolos del sistema contable Sidico.

Un punto central para los ciudadanos es que se podrán cancelar las garantías reales e hipotecas asociadas a estos créditos viejos, lo que destrabará la situación legal de miles de bienes para que puedan volver al circuito económico.