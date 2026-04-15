Arrancó el "RIGI pyme" para inversiones desde U$S150.000: qué opinan empresarios de Mendoza

Conservera de tomate.jpg El nuevo régimen para estimular proyectos de inversión de pequeñas y medianas empresas tiene una vida útil atada al término de la administración Milei. Imagen ilustrativa.

¿Cuáles son las condiciones y beneficios? Las pymes tendrán un plazo de 2 años para completar las inversiones. Y a partir de allí accederán a una amortización acelerada (hasta el 2028 o 2029) del impuesto a las Ganancias para los bienes incluidos: bienes de capital y de informática y telecomunicaciones, para "mejorar el flujo de caja y la solvencia financiera".

Además, promete una devolución anticipada de IVA, a partir de los 3 meses de que se completen las inversiones productivas. El RIMI además ya no fija un plazo de Ganancias sino un porcentaje del 60% respecto del plazo habitual para estas inversiones, que incluyen las agrícolo-ganaderas (malla antigranizo, riego) y para mejora de eficiencia energética.

Qué opinan los empresarios de Mendoza del RIMI

"Este tipo de herramientas innovadoras motiva a que las empresas se acerquen, pero también deben estar acompañadas por un contexto en el que se las ayude, porque la verdad es que muchas de ellas no la están pasando bien", señaló Manuel Ponce, titular de Aderpe (Asociación de Empresas del carril Rodríguez Peña), en plena Zona Industrial de Mendoza.

Para Ponce, "son tiempos de cambio, y las cámaras deben colaborar en "bajar a tierra" la información para que puedan acceder a los beneficios, aunque sean pequeños y limitados en el tiempo".

Manuel Ponce Aderpe Manuel Ponce, titular de Aderpe (Asociación de Empresas del carril Rodríguez Peña).

La masa crítica que compone la Zona Industrial es representativa: entre Godoy Cruz, Guaymallén y Maipú hay más de 500 empresas de diversos rubros, de las cuales unas 150 son socias de Aderpe. Entre ellas, según el dirigente "hay grandes ideas de negocio que requieren poca inversión en patrimonio fijo, pero importante en capital humano y tecnología".

A su turno, Sergio Olivencia, de Aprocam (Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza) "lo vemos con buenos ojos, pero hay que pulirlo por la envergadura de empresas que tenemos en Mendoza, porque más del 75% son pequeñas y medianas y estamos arriba de ese marco. Aunque en el transporte estamos trabajando al 60% de la capacidad".

Los transportistas sacan cuentas. A valores del mercado actual, los U$S 150 mil exigidos como mínimo para el RIMI está debajo del precio de un camión 0km de primera marca.

Ganancias y devolución de IVA: "Es un aliciente, pero insuficiente"

"Hay una cuestión de escala, porque a lo que podríamos acceder con el nivel de facturación no alcanzaría. Y si vamos más arriba, para inversiones de un target superior se exige una facturación muy alta, lo que nos deja afuera. Pero lo más importante que tiene el RIMI es la amortización acelerada, que baja de 5 años actualmente a 2", se explayó Olivencia.

Sin una cifra precisa, desde Aderpe señalaron que "puede haber muchas empresas con proyectos para invertir 150 mil dólares. A algunas les va a costar absorber esa suma, pero en relación al mundo en el que tenemos que participar es sumamente necesario".

A propósito de clima y coyuntura, una encuesta es contundente: el relevamiento de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que integra la Federación Económica de Mendoza rescató que para un 59,1% de más de 200 dueños de pymes "no es un escenario apto" para encarar inversiones.

Sin una necesaria reforma impositiva, igual el RIMI representa "un aliciente". "Para el corazón empresario (amortizar Ganancias y recuperar el IVA) siempre es insuficiente ante la desventaja competitiva que enfrentamos hoy con productos que ingresan desde economías desarrolladas y estructuras impositivas diferentes", advirtió a su turno Ponce.