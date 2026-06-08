La Ciudad de Mendoza casi triplicó su área en construcción de obras privadas en un año y medio

Actualmente, la relación es otra. El total de proyectos, de los cuales un 10% ya finalizaron, es equiparable a "6 Plazas Independencia" destacan desde el municipio para tomar real dimensión del avance que tiene otro importante porcentaje está próximo a concluir en los próximos meses.

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Del Código de Edificación a nuevos proyectos en construcción

Además, Ciudad concentra otros 4 edificios que empezarán a construirse en breve entre la 5ta y la 6ta Sección. Por otra parte, un centro comercial en la Alameda y un complejo de viviendas en la zona del Parque Central.

A principios de mayo Suarez presentó el nuevo Código de Edificación para impulsar la inversión en nuevas construcciones y el desarrollo urbanístico de la Capital mendocina, que no se actualizaba desde hace más de 20 años.

La nueva normativa moderniza el marco regulatorio "con reglas claras, mayor previsibilidad y una significativa simplificación de trámites administrativos". Por otra parte, según destacaron desde la comuna, busca "facilitar el acceso a la información para la toma de decisiones y agilizando la obtención de permisos para avanzar con los proyectos".

Para el intendente capitalino "el compromiso es generar condiciones que brinden previsibilidad y confianza para mejorar el clima de negocios y que Mendoza continúe siendo un lugar atractivo para invertir, crecer y construir futuro”.

Las obras que avanzan y las que están por empezar

En definitiva, actualmente existen 10 proyectos con distinto grado de avance en varios puntos de la Ciudad, y otros 7 que esperan la bandera de largada, entre edificios y varios centros comerciales. Sólo en los edificios, la inversión estimada supera los U$S70 millones.

Obras próximas a finalizar

Actualmente se encuentran en etapa final de ejecución:

Edificio Allegra, ubicado en Clark y Granaderos.

Edificio Parque Agustín, en Agustín Álvarez 311.

Edificio View (Grupo Cioffi), Boulogne Sur Mer y Sargento Cabral.

Obras en ejecución y nuevos desarrollos:

Edificio de viviendas y oficinas, en Paso de los Andes y Emilio Civit.

Vivienda multifamiliar, en San Lorenzo al 400.

Desarrollo inmobiliario, en Emilio Civit 664

Civit Avenue, ubicado en Emilio Civit 80, con 11.314 m².

Edificio Vesta (Constructora CRIBA), sobre calle Boulogne Sur Mer.

Hotel Buen Pastor, en Martín Zapata 350.

Vivienda multifamiliar (Monteverdi) Lateral Este Av. Champagnat s/n. Esquina San José.

Proyectos próximos a iniciar

Además, se encuentran próximos a comenzar distintos proyectos de relevancia urbana y comercial:

Edificio multifamiliar, en Boulogne Sur Mer y Roque Sáenz Peña.

Edificio multifamiliar, en Martínez de Rozas 350.

Desarrollo multifamiliar, en el ex Círculo Policial, sobre calle Boulogne Sur Mer.

Centro comercial, en Remedios de Escalada casi Córdoba, sobre la Alameda.

Desarrollo inmobiliario, en Agustín Álvarez 478.

Proyecto de Viviendas en el Parque Central, articulado entre la municipalidad y CRIBA.

Obra de los Hermanos Jesuitas, en Colón y San Martín.