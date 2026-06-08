Las ventas minoristas cayeron otra vez en mayo y acumulan un año en rojo según CAME

Abril de 2025 fue el último mes positivo para las pymes, con 3,7% promedio. Así completaron el último cuatrimestre de crecimiento hasta ahora de acuerdo con el relevamiento de CAME, que mide ventas de los comercios bajo cualquier modalidad.

empresa, farmacias, trabajo Farmacia, el único rubro que entre las pymes hizo la diferencia en ventas durante mayo, con un crecimiento de 8,2%

Ventas minoristas: las pymes que ganaron y perdieron

El desglose sectorial mostró cambios frente a relevamientos previos, destacándose tres rubros con desempeño positivo. Y sólo un sector que no se movió: Ferretería y materiales de construcción.

Entre los rubros que mejoraron su perfomance encabezó Farmacia, con 8,2%. Le siguieron de lejos Perfumería (+2,3%) y Alimentos y bebidas (+0,2%).

Por el contrario, Bazar, decoración y muebles lideró las caídas (-8,9%), secundado por Textil e indumentaria (-5,2%). Y cerró Calzado y Marroquinería, con -0,2%.

Durante mayo se detectó que las ventas online realizadas por los comercios con local a la calle registraron un incremento interanual de 15,2% y una suba intermensual desestacionalizada de 3,7%. Sin embargo, ese desempeño no logró compensar la contracción observada en el índice general de las ventas minoristas de CAME.

La proyección de CAME al 2027

Respecto a la situación de los comercios, 48,2% de los encuestados reportó un escenario de estabilidad, 5,1 puntos debajo respecto de abril. Esto porque las pymes con evaluación operativa desfavorable pasaron de 39,6% a 45,1%.

Las expectativas a doce meses proyectaron un escenario de paridad para casi la mitad de los comerciantes encuestados por CAME. En concreto, 48,4% cree que de aquí a un año las ventas se mantendrán igual.

En cambio, 38,8% anticipó un repunte de la actividad y 12,8% estimó un retroceso, o que la ventas minoristas seguirán en caída.

Ante la pregunta de si tomarían alguna decisión de inversión en este momento, 6 de cada 10 dueños de pymes evaluaron el contexto como adverso. En contraste, sólo 12,5% lo consideró oportuno y 28,1% mantuvo una postura indefinida.