Con -1,2% en mayo, las ventas minoristas no repuntan en este 2026. Y ya acumulan un año completo en caída, pese a un leve repunte con relación a abril según la última estadística de CAME (Cámara Argentina de la Mediana Empresa).
Las ventas minoristas cayeron otra vez en mayo y acumulan un año en rojo según CAME
Fue -1,2% interanual y -3,1% en lo que va de 2026. Bazar, calzados e indumentaria, los rubros pymes más afectados por la caída de ventas minoristas
Esa mejora no alcanzó a revertir un primer -3,1% acumulado durante los primeros cinco meses de este año. Una curva que tuvo en febrero su mayor caída desde 2024.
De acuerdo con el informe de CAME la mejora de las ventas online no fue suficiente para mejorar los números de mayo. Sin embargo, 3 de los 7 rubros relevados para medir la evolución registraron índices positivos, y uno se mantuvo igual.
Abril de 2025 fue el último mes positivo para las pymes, con 3,7% promedio. Así completaron el último cuatrimestre de crecimiento hasta ahora de acuerdo con el relevamiento de CAME, que mide ventas de los comercios bajo cualquier modalidad.
Ventas minoristas: las pymes que ganaron y perdieron
El desglose sectorial mostró cambios frente a relevamientos previos, destacándose tres rubros con desempeño positivo. Y sólo un sector que no se movió: Ferretería y materiales de construcción.
Entre los rubros que mejoraron su perfomance encabezó Farmacia, con 8,2%. Le siguieron de lejos Perfumería (+2,3%) y Alimentos y bebidas (+0,2%).
Por el contrario, Bazar, decoración y muebles lideró las caídas (-8,9%), secundado por Textil e indumentaria (-5,2%). Y cerró Calzado y Marroquinería, con -0,2%.
Durante mayo se detectó que las ventas online realizadas por los comercios con local a la calle registraron un incremento interanual de 15,2% y una suba intermensual desestacionalizada de 3,7%. Sin embargo, ese desempeño no logró compensar la contracción observada en el índice general de las ventas minoristas de CAME.
La proyección de CAME al 2027
Respecto a la situación de los comercios, 48,2% de los encuestados reportó un escenario de estabilidad, 5,1 puntos debajo respecto de abril. Esto porque las pymes con evaluación operativa desfavorable pasaron de 39,6% a 45,1%.
Las expectativas a doce meses proyectaron un escenario de paridad para casi la mitad de los comerciantes encuestados por CAME. En concreto, 48,4% cree que de aquí a un año las ventas se mantendrán igual.
En cambio, 38,8% anticipó un repunte de la actividad y 12,8% estimó un retroceso, o que la ventas minoristas seguirán en caída.
Ante la pregunta de si tomarían alguna decisión de inversión en este momento, 6 de cada 10 dueños de pymes evaluaron el contexto como adverso. En contraste, sólo 12,5% lo consideró oportuno y 28,1% mantuvo una postura indefinida.