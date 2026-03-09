Según un informe, las ventas minoristas tuvieron su mayor caída en casi 2 años

En febrero las ventas minoristas cayeron por segundo mes consecutivo, con 5,6% interanual, y llevan 11 meses sin crecer. Así, para las pymes el primer bimestre del 2026 dió -5,2% según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
Con -5,6% interanual en febrero las pymes cerraron un primer bimestre en rojo. Bazar, perfumería y alimentos, las ventas minoristas más golpeadas según CAME
El último mes positivo para ventas de pymes del último año fue abril 2025. Desde mayo (-2,9%), encadenó 10 en rojo: junio (-0,5%), julio (-2%), agosto (-2,6%), septiembre (-4,2%), octubre (-1,4%), noviembre (-4,1%), diciembre (-5,2%) y enero (-4,8%).
Pese a ser la mayor caída desde el -7,3% de mayo del 2024, el Índice de Ventas Minoristas Pymes de CAME muestra que los comercios repuntaron 2,6% respecto de enero. Pero no alcanzó para revertir la fuerte caída de principios del 2026.
El comportamiento de los consumidores volvió a mostrar una "demanda selectiva", en la que priorizaron "financiamiento y ofertas para sostener las operaciones”. Casi una constante del último año de curva descendente para las ventas minoristas.
Ventas mejor que enero por la vuelta a clases
“Febrero tuvo una mejora mensual de 2,6% por el inicio del ciclo lectivo, sin revertir la caída acumulada de 5,2%. El consumo se concentró en bienes de subsistencia y artículos escolares por reasignación del gasto de los hogares”, señalaron en CAME.
En un marco en el que "costos operativos y la presión tributaria condicionaron la rentabilidad de los locales”, el relevamiento de CAME destaca una "contracción técnica", a pesar del "repunte estacional de fin de mes”.
Y si bien más de la mitad de los propietarios de comercios pymes aseguraron atravesar "estabilidad interanual", las opiniones fueron 6% inferiores a enero.
Asimismo, sobre el futuro los comerciantes visualizaron "paridad" en su situación para el 2027 (46,6%), contra los que confían en una "mejora" (42,9%). Y el 10,5% ya proyectan "un retroceso".
En este escenario, desde CAME afirmaron que “el desafío reside en estabilizar los márgenes frente al aumento de gastos fijos” y remarcaron que “la reactivación dependerá de la recomposición de los salarios y de la previsibilidad en los costos”.
Las ventas minoristas, rubro por rubro
La nueva estadística de CAME casi no muestra productos o rubros con resultado positivo en febrero. La única excepción fue la de farmacias, que exponen una leve alza de 0,3%.
De hecho, 6 de los 7 rubros relevados se contrajeron. Las mayores caídas: Bazar y decoración (-14,4%), Perfumería (-10,7%) y Alimentos y bebidas (-8,7%).
- Alimentos y bebidas: las ventas bajaron un 8,7% interanual, a precios constantes, y acumulan un descenso del 7,4% en lo que va del año. En la comparación intermensual desestacionalizada, se registró una mejora del 1,4%.
- Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles: las ventas bajaron 14,4% interanual en febrero, y suman un retroceso del 15,6% en lo que va del año. En el contraste intermensual desestacionalizado, se observó una disminución del 2,0%.
- Calzado y marroquinería: las ventas descendieron un 1,1% interanual, y acumulan una caída del 2,1% en el arranque del 2026. En el intermensual, crecieron 8,8%.
- Farmacia: las ventas subieron 0,3% interanual y acumulan un alza de 2,4% en este 2026. En comparación a enero tuvo una merma del 0,2%.
- Perfumería: las ventas cayeron un 10,7% interanual, pero suman un incremento del 2,8% en el primer bimestre. En la comparación intermensual, hubo una baja del 4,7%.
- Ferretería, materiales eléctricos y materiales de la construcción: las ventas tuvieron una baja de 0,3% pero suman 2,5% en el inicio de 2026. Por su parte, en el intermensual retrocedieron 3,1%
- Textil e indumentaria: las ventas cayeron un 7,4% interanual, a precios constantes, y acumulan un descenso del 9,2%. En la comparación intermensual desestacionalizada, se observó una caída del 5,1%.