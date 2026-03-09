Según un informe, las ventas minoristas tuvieron su mayor caída en casi 2 años

El comportamiento de los consumidores volvió a mostrar una "demanda selectiva", en la que priorizaron "financiamiento y ofertas para sostener las operaciones”. Casi una constante del último año de curva descendente para las ventas minoristas.

Sale menos. Las ventas en comercios minoristas en Argentina cayeron casi 7% entre enero y febrero de este año. El de indumentaria es uno de los rubros más golpeados por la caída de ventas minoristas según CAME en febrero, con una caída tanto intreranual como con respecto a febrero

Ventas mejor que enero por la vuelta a clases

“Febrero tuvo una mejora mensual de 2,6% por el inicio del ciclo lectivo, sin revertir la caída acumulada de 5,2%. El consumo se concentró en bienes de subsistencia y artículos escolares por reasignación del gasto de los hogares”, señalaron en CAME.

En un marco en el que "costos operativos y la presión tributaria condicionaron la rentabilidad de los locales”, el relevamiento de CAME destaca una "contracción técnica", a pesar del "repunte estacional de fin de mes”.

Y si bien más de la mitad de los propietarios de comercios pymes aseguraron atravesar "estabilidad interanual", las opiniones fueron 6% inferiores a enero.

Asimismo, sobre el futuro los comerciantes visualizaron "paridad" en su situación para el 2027 (46,6%), contra los que confían en una "mejora" (42,9%). Y el 10,5% ya proyectan "un retroceso".

image

En este escenario, desde CAME afirmaron que “el desafío reside en estabilizar los márgenes frente al aumento de gastos fijos” y remarcaron que “la reactivación dependerá de la recomposición de los salarios y de la previsibilidad en los costos”.

Las ventas minoristas, rubro por rubro

La nueva estadística de CAME casi no muestra productos o rubros con resultado positivo en febrero. La única excepción fue la de farmacias, que exponen una leve alza de 0,3%.

De hecho, 6 de los 7 rubros relevados se contrajeron. Las mayores caídas: Bazar y decoración (-14,4%), Perfumería (-10,7%) y Alimentos y bebidas (-8,7%).