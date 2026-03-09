Inicio Economía Ventas minoristas
Según un informe, las ventas minoristas tuvieron su mayor caída en casi 2 años

Con -5,6% interanual en febrero las pymes cerraron un primer bimestre en rojo. Bazar, perfumería y alimentos, las ventas minoristas más golpeadas según CAME

Miguel Ángel Flores
Según CAME, la caída de ventas minoristas de febrero fue la mayor del último año para las pymes. 

En febrero las ventas minoristas cayeron por segundo mes consecutivo, con 5,6% interanual, y llevan 11 meses sin crecer. Así, para las pymes el primer bimestre del 2026 dió -5,2% según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El último mes positivo para ventas de pymes del último año fue abril 2025. Desde mayo (-2,9%), encadenó 10 en rojo: junio (-0,5%), julio (-2%), agosto (-2,6%), septiembre (-4,2%), octubre (-1,4%), noviembre (-4,1%), diciembre (-5,2%) y enero (-4,8%).

Pese a ser la mayor caída desde el -7,3% de mayo del 2024, el Índice de Ventas Minoristas Pymes de CAME muestra que los comercios repuntaron 2,6% respecto de enero. Pero no alcanzó para revertir la fuerte caída de principios del 2026.

El comportamiento de los consumidores volvió a mostrar una "demanda selectiva", en la que priorizaron "financiamiento y ofertas para sostener las operaciones”. Casi una constante del último año de curva descendente para las ventas minoristas.

El de indumentaria es uno de los rubros más golpeados por la caída de ventas minoristas según CAME en febrero, con una caída tanto intreranual como con respecto a febrero

Ventas mejor que enero por la vuelta a clases

“Febrero tuvo una mejora mensual de 2,6% por el inicio del ciclo lectivo, sin revertir la caída acumulada de 5,2%. El consumo se concentró en bienes de subsistencia y artículos escolares por reasignación del gasto de los hogares”, señalaron en CAME.

En un marco en el que "costos operativos y la presión tributaria condicionaron la rentabilidad de los locales”, el relevamiento de CAME destaca una "contracción técnica", a pesar del "repunte estacional de fin de mes”.

Y si bien más de la mitad de los propietarios de comercios pymes aseguraron atravesar "estabilidad interanual", las opiniones fueron 6% inferiores a enero.

Asimismo, sobre el futuro los comerciantes visualizaron "paridad" en su situación para el 2027 (46,6%), contra los que confían en una "mejora" (42,9%). Y el 10,5% ya proyectan "un retroceso".

En este escenario, desde CAME afirmaron que “el desafío reside en estabilizar los márgenes frente al aumento de gastos fijos” y remarcaron que “la reactivación dependerá de la recomposición de los salarios y de la previsibilidad en los costos”.

Las ventas minoristas, rubro por rubro

La nueva estadística de CAME casi no muestra productos o rubros con resultado positivo en febrero. La única excepción fue la de farmacias, que exponen una leve alza de 0,3%.

De hecho, 6 de los 7 rubros relevados se contrajeron. Las mayores caídas: Bazar y decoración (-14,4%), Perfumería (-10,7%) y Alimentos y bebidas (-8,7%).

  • Alimentos y bebidas: las ventas bajaron un 8,7% interanual, a precios constantes, y acumulan un descenso del 7,4% en lo que va del año. En la comparación intermensual desestacionalizada, se registró una mejora del 1,4%.
  • Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles: las ventas bajaron 14,4% interanual en febrero, y suman un retroceso del 15,6% en lo que va del año. En el contraste intermensual desestacionalizado, se observó una disminución del 2,0%.
  • Calzado y marroquinería: las ventas descendieron un 1,1% interanual, y acumulan una caída del 2,1% en el arranque del 2026. En el intermensual, crecieron 8,8%.
  • Farmacia: las ventas subieron 0,3% interanual y acumulan un alza de 2,4% en este 2026. En comparación a enero tuvo una merma del 0,2%.
  • Perfumería: las ventas cayeron un 10,7% interanual, pero suman un incremento del 2,8% en el primer bimestre. En la comparación intermensual, hubo una baja del 4,7%.
  • Ferretería, materiales eléctricos y materiales de la construcción: las ventas tuvieron una baja de 0,3% pero suman 2,5% en el inicio de 2026. Por su parte, en el intermensual retrocedieron 3,1%
  • Textil e indumentaria: las ventas cayeron un 7,4% interanual, a precios constantes, y acumulan un descenso del 9,2%. En la comparación intermensual desestacionalizada, se observó una caída del 5,1%.

